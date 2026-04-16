Mike Trout destroza a Yankees con cinco jonrones en cuatro juegos en Yankee Stadium

Mike Trout conectó su quinto jonrón durante la serie de cuatro juegos en el Yankee Stadium para guiar el triunfo con pizarra de 11-4 de Los Ángeles Angels sobre los de New York.

El tres veces MVP se une a Jimmie Foxx (1933), Darrell Evans (1985) y George Bell (1990) como el cuarto jugador con cinco jonrones en una serie contra los Yankees, según la investigadora de la MLB, Sarah Langs.

Trout conectó dos jonrones el lunes antes de volver a despachar cuadrangulares en los dos juegos siguientes.

En el último juego de la serie, el jueves, Trout conectó un slider en cuenta de 2-2 del relevista Angel Chivilli que llegó casi hasta la mitad de las gradas del jardín izquierdo para darle a los Angelinos una ventaja de 7-4. Angels terminó por firmar una victoria por pizarra de 11-4.

Trout bateó de 16-6 con cinco jonrones y nueve carreras impulsadas en la serie. Ha conectado jonrones en sus últimos cinco juegos en el Yankee Stadium.

Jonrones de Judge y Stanton no fue suficiente

¿Aaron Judge y Giancarlo Stanton conectando jonrones en un mismo juego? Esa fórmula normalmente se traduce en una victoria de los Yankees. Aunque esta noche no fue posible.

Incluyendo la postemporada, los Bombarderos tienen marca de 53-8 en encuentros en que ambos cañoneros se vuelan la cerca. Sin embargo, eso no alcanzó el el revés del jueves ante los Angelinos 11-4 en el Yankee Stadium.

Judge encendió la ofensiva al disparar su cuarto cuadrangular en igual número de compromisos y su octavo de la campaña, conectando un estacazo en el primer episodio ante el abridor de los Angelinos, Brent Suter. La pelota salió del bate de Judge a 105.1 millas por hora.

Stanton le dio a Nueva York la ventaja en el tercer acto con su segundo vuelacercas del año, un tablazo de dos carreras que tuvo una distancia proyectada por Statcast de 446 pies en dirección a Monument Park. La conexión de Stanton salió del bate a 111.1 mph.

El récord de todos los tiempos de más veces dando cuadrangular en el mismo encuentro como compañeros de equipo (incluyendo la postemporada) les pertenece a Eddie Mathews y Henry Aaron de los Bravos (76). Ruth y Lou Gehrig (75) son los siguientes en la lista.

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