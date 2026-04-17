Falleció Garret Anderson, leyenda de Los Angeles Angels

Los Angeles Angels anunciaron este viernes el fallecimiento de Garret Anderson, figura emblemática de la organización y pieza clave en la conquista de la Serie Mundial de 2002. Anderson, quien contaba con 53 años, es recordado como uno de los bateadores más consistentes y profesionales en la historia de la franquicia. Aunque el equipo confirmó el deceso, no se ha revelado la causa del mismo.

El propietario de los Angels Arte Moreno expresó su pesar a través de un comunicado oficial, destacando el legado de Anderson como un icono estoico y querido por la comunidad. “Garret siempre tendrá un lugar especial en el corazón de los aficionados de los Angels por su profesionalidad, clase y lealtad a lo largo de su carrera y más allá“, manifestó Moreno.

Como muestra de respeto, la organización anunció que el encuentro de este viernes en casa iniciará con un minuto de silencio en su memoria. Además, los jugadores de los Angels portarán un parche conmemorativo con las iniciales de Anderson en sus uniformes durante lo que resta de la temporada, rindiendo tributo a sus 15 años de servicio con el equipo.

Nacido en Los Ángeles, Anderson debutó en las Grandes Ligas en 1994 con los entonces California Angels. Su carrera se caracterizó por su durabilidad y compromiso, permaneciendo en la institución hasta 2008. Tras su salida de Anaheim, disputó dos campañas adicionales con los Atlanta Braves y los Los Angeles Dodgers antes de anunciar su retiro definitivo en 2010.

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