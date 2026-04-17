“Mea culpa” de la jueza del Supremo Sonia Sotomayor por expresiones sobre Kavanaugh por fallo en caso de detenciones migratorias

NUEVA YORK – La jueza del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor se disculpó por haber criticado a su colega Brett M. Kavanaugh en relación con su postura sobre las políticas migratorias de la Administración Trump.

“Hice comentarios que resultaron inapropiados”, dijo Sotomayor por medio de un comunicado. “Lamento mis comentarios hirientes. Ya me he disculpado con mi colega”.

Las declaraciones de este miércoles que citan medios como The New York Times hacen referencia a las expresiones de la jueza durante una actividad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kansas.

A la jurista, de origen puertorriqueño pero nacida en El Bronx, se le preguntó sobre el fallo del Supremo de septiembre del año pasado que facilita que se realicen arrestos migratorios con base en perfil racial o sin causa razonable.

En una decisión 6 a 3, la mayoría de jueces favoreció a la Administración Trump, luego de que el Gobierno le solicitara al máximo foro que interviniera con urgencia.

La minoría que emitió el voto disidente por escrito indicó que, con la decisión, todos los latinos, con ciudadanía o sin ciudadanía estadounidense, están expuestos a ser detenidos en cualquier momento.

La determinación detuvo, temporalmente, la orden de una jueza federal de distrito en California que impedía a agencias como ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) proceder bajo perfil racial al aplicar la ley migratoria en esa demarcación.

Sotomayor emitió uno de los votos disidentes bajo el argumento de que la Administración estaba violando derechos constitucionales.

“No deberíamos tener que vivir en un país donde el Gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado”, afirmó.

Añadió: “En lugar de quedarme de brazos cruzados mientras se pierden nuestras libertades constitucionales, disiento”.

En respuesta a la pregunta en el foro, Sotomayor planteó que Kavanaugh estaba desconectado de las necesidades de la clase trabajadora.

“Hay personas que no logran comprender nuestras experiencias, ni siquiera cuando se las contamos, declaró la jueza durante el intercambio con las exalumnas de la Universidad de Kansas: la jueza Mary H. Murguia, del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los EE.UU., y su gemela, Janet Murguia, que dirige una organización de derechos civiles enfocada en latinos.

“Tuve un colega en ese caso que escribió —ya saben— que se trataba tan solo de detenciones temporales”, añadió Sotomayor para resaltar en el detalle de que incluso una breve interacción con oficiales migratorios podría llevar a detenciones.

“Esto proviene de un hombre cuyos padres eran profesionales y que, probablemente, no conoce realmente a ninguna persona que trabaje por horas o a destajo, como yo”, argumentó la liberal como parte de la conversación.

Aunque la jueza no mencionó directamente al juez, Kavanaugh fue el único miembro de la mayoría que redactó una explicación sobre el fallo.

En su opinión de 10 páginas, el juez conservador insistió en que la Cuarta Enmienda de la Constitución favorece la postura del Gobierno.

Un análisis del dictamen de la mayoría en la publicación especializada en los casos del Supremo, SPOTUSblog, expuso que, a juicio de Kavanaugh, dicha enmienda le otorga a los agentes del orden la flexibilidad para considerar cualquier número de factores al momento de intervenir.

“Por esa razón, los agentes de inmigración en Los Ángeles y los condados circundantes podrían considerar constitucionalmente el ‘alto número y porcentaje’ de migrantes que viven en la región en violación de la ley de inmigración; que ‘tienden a reunirse en ciertos lugares’ para buscar trabajo; que ‘a menudo trabajan en ciertos tipos de empleos, como jornaleros, jardinería, agricultura y construcción’ porque estos ‘no requieren papeleo’; que muchos ‘no hablan mucho inglés’; y su ‘aparente origen étnico’. Para Kavanaugh, es constitucionalmente permisible y de ‘sentido común’ que estos factores ‘constituyan al menos una sospecha razonable de presencia ilegal en los Estados Unidos’”, lee parte del blog.

No es la primera vez que Sotomayor emite opiniones disidentes sobre casos presentados por la Administración. Este mes, pero durante su participación en un evento en la Escuela de Derecho de la Universidad de Alabama, Sotomayor cuestionó el aumento en los recursos de emergencia que ha presentado el Gobierno.

“Nosotros mismos nos lo hemos buscado”, dijo Sotomayor según la reseña de POLITICO.

“Los periódicos están repletos de informes sobre la cantidad de mociones de emergencia que estamos recibiendo. Es algo sin precedentes en la historia de la Corte”, agregó la primera jueza hispana y boricua en el Supremo.

La jueza resaltó el desacuerdo existente, debido a líneas ideológicas, con respecto a estos recursos.

El reporte especificó que el presidente Donald Trump y su equipo han presentado unas 30 solicitudes o apelaciones de emergencia ante el máximo foro en los últimos 15 meses. En más del 80%, han resultado victoriosos.

“En este momento existe un desacuerdo entre nosotros”, señaló la jueza.

“Hay miembros de mi Corte… que creen que, cuando el Congreso aprueba una ley, el hecho de que dicha ley sea ignorada causa un daño irreparable tanto al Congreso como al pueblo… Esto ha cambiado el paradigma en la Corte”, consideró.

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