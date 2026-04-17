Pronóstico del clima en Chicago, Illinois para este viernes 17 de abril

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Y como somos conscientes, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 17 de abril.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica o”temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 15 durante el día y del 96 durante la noche. Además, Asimismo, se prevén más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 12.43 mph de máxima en el día y los 17.4 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:08 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:34 h. En total habrá 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos nubes y claros con probabilidad de lloviznas generalizadas. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 55 grados Fahrenheit (13 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 39 (4ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 11% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, vas a poder disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima