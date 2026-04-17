Pronóstico del tiempo en Nueva York para este viernes 17 de abril

¿Qué ropa deberías usar para salir este viernes en Nueva York? Lo primero de todo, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana se encontrarán entre los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a experimentar rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 55% durante el día y del 3% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 51% durante el día y del 14% en el periodo nocturno.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:14 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:37 h. En total habrá 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana habrá más nubes que claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 66 grados Fahrenheit (11 y 19ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 55% por la tarde y 3% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.