Repartidor latino de Uber murió arrollado por bus MTA tras cometer una infracción, según NYPD

Andy Peralta, repartidor de Uber Eats, murió cuando su moto scooter chocó contra un autobús de la MTA en El Bronx cuando huía de unos agentes de NYPD que lo habían visto circulando en sentido contrario al tráfico, según las autoridades.

Peralta, de 32 años, conducía su scooter Zhilong modelo 2025 en dirección norte por Jerome Ave. cuando giró a la izquierda hacia W. Mosholu Parkway South y fue impactado por un autobús de la línea BX28 que venía en sentido contrario en el barrio de Bedford Park, alrededor de las 5:14 p.m. del miércoles, según la Policía de Nueva York.

Apenas cuatro minutos antes del choque, los agentes habían intentado detener a Peralta tras verlo circular en sentido contrario al flujo del tráfico cerca de la calle E. 205th St. y Jerome Ave., a aproximadamente un cuarto de milla de distancia del choque, según las fuerzas del orden.

Peralta logró evadir a la policía realizando un giro en U, dijeron los agentes. Un portavoz de NYPD no pudo confirmar si el repartidor estaba siendo perseguido activamente en el momento en que giró hacia el tráfico en sentido contrario y fue impactado por el autobús.

La colisión hizo que Peralta saliera despedido del vehículo, sufriendo una grave lesión en la cabeza. Fue trasladado al Hospital St. Barnabas, donde falleció. “Era como un hermano pequeño para mí”, declaró a Daily News su primo Eddie Martínez, de 34 años. “Definitivamente me afectó muchísimo. Estaba destrozado. Al principio, realmente no quería creerlo”.

Un video subido a las redes sociales captó a Peralta circulando a gran velocidad por el vecindario, con un vehículo patrulla del NYPD persiguiéndolo. “Probablemente miraba por encima del hombro para ver si ya estaba a salvo, y fue entonces cuando no vio el autobús”, comentó su primo. “Uno no se mete por una calle de sentido único sabiendo que hay un autobús allí. Hay muchísimas preguntas sin respuesta”.

La víctima vivía con su madre en University Heights, en El Bronx, a unas 3 millas del lugar donde perdió la vida. “Obviamente, [su madre] está devastada”, dijo el primo. “Está atravesando el proceso de duelo; se siente frustrada y no logra comprender toda la situación. Está culpando a todo el mundo”.

La familia de la víctima ha iniciado una recaudación de fondos en línea para ayudar a cubrir los gastos de su funeral. “Sentía pasión por la carretera abierta, tenía una risa capaz de iluminar cualquier habitación y un corazón de oro. Su pérdida ha dejado un vacío en nuestra familia que jamás podrá llenarse”, dice el mensaje.

Peralta fue al menos el 2do repartidor hispano en morir arrollado en la ciudad en menos de un mes, luego de Darly Zacarías, repartidor dominicano de 28 años que murió cuando su bicicleta fue impactada en un choque múltiple al parecer causado por un auto que se desplazaba a toda velocidad, dejando además 5 personas lesionadas afuera del famoso Apollo Theater en Harlem (NYC) el 19 de marzo.

El mes pasado otra persona fue atropellada por un autobús de la MTA en Brooklyn alrededor de 49th St y 7ma Av, informaron funcionarios del Departamento de Bomberos (FDNY). Esta semana un hombre de 40 años murió después de que un conductor perdiera el control de su vehículo y embistiera una parada de autobús MTA cerca del Staten Island Mall (NYC).

El riesgo de huir de la policía

En julio de 2025 un conductor causó un choque múltiple huyendo de la policía en famosa 5ta Avenida de Nueva York. En junio Bekim Fiseku, camionero con vínculos con la familia criminal Bonanno, fue acusado de atropellar mortalmente a la ciclista Amanda Servedio en Queens mientras huía de NYPD.

En marzo de 2023 Enesin Delarosa fue detenido como sospechoso de huir de la policía a exceso de velocidad en un auto robado, chocando fatalmente a Devon Hughley quien se desplazaba en una moto en Harlem (Manhattan, NYC).

En septiembre de 2024 una mujer fue acusada de robar un auto, asaltar un banco y chocar de frente una patrulla cuando intentaba escapar, hiriendo a un policía estatal (NYSP). En abril de ese año una persecución policial de 45 minutos terminó con un auto cayendo desde una altura de 100 pies y luego entrando al agua, en un acantilado en Long Island (NY). También ese mes un motorista latino murió cuando se saltó un semáforo en rojo mientras huía de la policía cerca del Zoológico de El Bronx.

En mayo de 2024 una abuela boricua de 71 años murió al ser arrollada por un conductor que huía de la policía en Brooklyn (NYC) y abandonó la escena subiéndose al Metro. Irónicamente apenas horas antes la gobernadora Kathy Hochul había firmado la llamada Sammy’s Law que reduce el límite de velocidad a 20 mph e incluso 10 mph en algunas calles de los cinco condados de NYC para proteger a los peatones.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En diciembre de 2023 la gobernadora Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.