Zohran Mamdani estaría evaluando mantener la base de datos de pandillas del NYPD

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, mostró señales de un cambio en su postura frente a la base de datos de pandillas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), al reconocer las reformas aplicadas por el cuerpo policial y señalar que ahora evalúa sus resultados.

“He dejado claras mis críticas a la base de datos y el Departamento de Policía de Nueva York también ha implementado varias reformas según la recomendación recibida”, afirmó durante una conferencia de prensa citada por Gothamist.

“La implementación de esas reformas y sus resultados forman parte del debate que estamos manteniendo”, añadió.

Las declaraciones, destacó el medio neoyorquino, contrastan con su posición durante la campaña electoral, cuando calificó la base de datos como una “enorme red” que afectaba a jóvenes neoyorquinos de color con vínculos limitados o inexistentes con actividades de pandillas.

En ese momento, también respaldó una iniciativa del Concejo Municipal para abolirla.

Desde que asumió el cargo, Mamdani ha evitado referirse ampliamente al tema, incluso mientras la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, ha defendido el uso de esta herramienta en varias ocasiones.

Según el NYPD, las reformas mencionadas por el alcalde derivan de un informe del Departamento de Investigación publicado en octubre, antes de su toma de posesión.

El documento reconoció “mejoras sustanciales” en el funcionamiento de la base de datos, pero también señaló fallas persistentes. Entre ellas, el incumplimiento de notificar a padres cuando sus hijos eran incluidos en el registro y errores técnicos que mantuvieron a más de 5,800 personas en la lista más allá del tiempo permitido.

La entonces inspectora general, Jeanene Barrett, advirtió que, pese a los avances, “aún queda mucho por hacer”.

En enero, Tisch la calificó como una herramienta fundamental para combatir la violencia armada, y recientemente reiteró su utilidad tras el asesinato de un bebé de siete meses en Williamsburg.

“Analizaremos la base de datos de pandillas, y eso ayudará a nuestros operativos a prevenir incidentes como tiroteos de represalia”, señaló la comisionada.

El sistema enfrenta una demanda federal en Brooklyn que lo impugna por presunta inconstitucionalidad.

Además, datos oficiales indican que el 98% de las personas incluidas en la base de datos son afrodescendientes o hispanas, en su mayoría hombres entre 18 y 34 años, reseñó Gothamist. Aunque el registro se ha reducido cerca de un 40%, de aproximadamente 14,000 personas en 2024 a unas 8,500 a finales de 2025, sigue siendo objeto de críticas.

Según cifras divulgadas por la policía en enero y recogidas por El Diario de Nueva York, los tiroteos cayeron 24% en 2025, con 688 incidentes frente a 904 el año anterior, y las víctimas por disparos se redujeron 22%. Asimismo, los homicidios bajaron 20,2% y el total de delitos graves disminuyó 3%.

Las autoridades atribuyeron estos resultados a la estrategia “basada en datos”.

Sin embargo, ya en 2022, organizaciones comunitarias y defensores denunciaban que el registro incluía al menos 17,500 nombres —e incluso hasta más de 40,000, según estimaciones independientes— y que el 99% correspondía a jóvenes latinos y afrodescendientes.

Activistas han sostenido que muchas de las personas incluidas no tienen antecedentes penales ni vínculos comprobados con pandillas, y que ni siquiera saben que forman parte del listado.

Además, advierten que su inclusión puede tener consecuencias graves, desde procesos judiciales hasta afectaciones migratorias.

“El problema no es solo la existencia de la base de datos, sino cómo se construye y cómo se usa”, han señalado voceros de organizaciones como la Coalición G.A.N.G.S. y Legal Aid, que durante años han exigido su eliminación y la publicación de una auditoría realizada por la Oficina del Inspector General de la Policía.

El NYPD, por su parte, defiende que el sistema cuenta con criterios definidos, revisiones internas y mecanismos para eliminar a personas que ya no estén vinculadas a actividades delictivas.

También sostiene que eliminar la base de datos dificultaría la resolución de crímenes violentos y la prevención de nuevos ataques.

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