Muerte afuera de una bodega en Nueva York: joven pistolero se entregó a la policía

Jasiri Emanuel, joven de 21 años, se entregó a la policía, que lo buscaba como sospechoso de haber matado a tiros a Ricardo Bygrave (22) durante una pelea ocurrida frente a una bodega en El Bronx (NYC).

Emanuel se entregó el miércoles en la comisaría del Precinto 47, según declaró su abogado. Se le imputan cargos de homicidio y posesión criminal de un arma en relación con el tiroteo mortal la noche del 2 de abril. Bygrave recibió un disparo en la cabeza frente a una bodega ubicada en Bronxwood Ave., cerca de la calle E. 217th St., en el barrio Williamsbridge.

La jueza Katherine O’Brien del Tribunal Penal de El Bronx ordenó que Emanuel permaneciera detenido sin derecho a fianza después de que se declarara “no culpable” durante su audiencia de presentación de cargos, celebrada el jueves.

Según la Policía de Nueva York, éste constituye el primer arresto de Emanuel en la ciudad. “Se entregó voluntariamente en la comisaría tan pronto como se le solicitó, pues tiene el firme propósito de limpiar su nombre”, declaró al Daily News su abogado, Aaron Rubin. “Él confía plenamente en que el sistema de justicia actuará con rectitud en este caso”, añadió el letrado.

Fuentes relataron que vieron a la víctima discutiendo y posteriormente intercambiando golpes con su agresor frente a la bodega, momentos antes de que el sospechoso desenfundara un arma de fuego y efectuara dos disparos. Bygrave y su presunto asesino residían a unas dos cuadras de distancia el uno del otro, cerca del lugar de los hechos.

Emanuel deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 14 de abril. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Bygrave fue uno de los dos jóvenes en morir baleados apenas horas después de que el alcalde Zohran Mamdani defendiera el balance de seguridad al cerrar el primer trimestre de su gestión, junto a Jessica Tisch, comisionada NYPD heredada de la administración de Eric Adams. “En los primeros tres meses del año, la ciudad de Nueva York ha registrado la menor cantidad de homicidios e incidentes con armas de fuego desde que comenzamos a llevar un registro de estas cifras, hace décadas”, afirmó el alcalde.

El día antes la bebé Kaori Patterson Moore, de 7 meses de edad, había sido ultimada por una bala perdida a plena luz del día en East Williamsburg, Brooklyn (NYC). El viernes 10 de abril Richard Carter, hombre de 49 años, fue ejecutado a tiros a media tarde a las afueras de un parque en Queens (NYC).

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

En Nueva York y Nueva Jersey en particular el interior y los alrededores de las tiendas son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA). La situación ha generado además desempleo por cierre de tiendas, escasez de productos y más mercancía colocada bajo llave. Muchos de los ladrones son reincidentes y los dueños han optado por reducir los horarios.

Hasta el domingo 5 de abril, El Bronx registraba 24 homicidios en lo que va del año, cifra que representa el 40% del total de víctimas de asesinato en toda la ciudad en lo que va de 2026. Queens ocupaba el 2do lugar en número de muertes violentas, con 17 casos. Seguida por Brooklyn (14) y Manhattan (5). Por su parte, Staten Island no ha registrado ningún homicidio este año, según las estadísticas delictivas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

La semana pasada un hombre de 36 años murió de varios balazos en Central Park North, Harlem. Además a fines de marzo un niño de 9 años y dos quinceañeros resultaron heridos de bala en incidentes separados a plena luz del día en calles de Brooklyn y El Bronx (NYC). También dos mujeres adolescentes fueron alcanzadas en una balacera a las afueras de un restaurante McDonald’s en Brooklyn (NYC). Ese fue al menos el 3er tiroteo público en la ciudad en menos de 24 horas; los dos previos dejaron hombres muertos en un edificio en Brooklyn y un restaurante en Queens. En algunos de esos casos no se han anunciado arrestos.

Igualmente en marzo Jairo Javier Vinces Cobena (36) recibió un disparo mortal en la cabeza a sólo tres cuadras de su apartamento en Queens (NYC); una mujer fue baleada, aparentemente de manera accidental, a plena luz del día frente a The Fulton Street Mall, concurrido centro comercial en Brooklyn (NYC); y un adolescente de 19 años murió baleado a media tarde cerca de un centro de cuidado infantil en El Bronx (NYC).

Además NYPD busca a Paublo Torres, joven de 21 años identificado como el sospechoso prófugo tras la balacera que cobró la vida del hondureño Denis Núñez (34) en un bar deportivo en Queens (NYC) en febrero. El pasado fin de semana una balacera dejó un neoyorquino muerto y varios heridos en un restaurante en Union (NJ).

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

