Detectan rara bacteria a Raúl Asencio que lo aparta del Real Madrid

El Real Madrid informó este sábado que el defensa Raúl Asencio ha sido diagnosticado de una enterocolitis bacteriana y que se encuentra ya en su domicilio “bajo tratamiento”.

De acuerdo al portal Cleveland Clinic, la enterocolitis es la inflamación de ambos intestinos simultáneamente. Puede padecer enterocolitis si se presenta una reacción especialmente grave a infecciones comunes. Esto suele ocurrir en bebés y personas inmunodeprimidas.

El central blanco fue baja para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich, que se disputó el pasado miércoles en Alemania, tras el cual el conjunto ‘merengue’ se despidió de la competición al perder 4-3 en el Allianz Arena.

🏥 Asencio tiene una enterocolitis bacterianahttps://t.co/K5ZEGgzonb — Tiempo de Juego (@tjcope) April 18, 2026

Aunque el Real Madrid no aportó ningún parte médico que justificase su ausencia con la expedición que viajó al país bávaro, este sábado ha especificado que el jugador ha sido diagnosticado de una “enterocolitis bacteriana” y, sin especificar tiempo de baja, queda “pendiente de evolución”.

Asencio disputó los 90 minutos del choque liguero del Real Madrid frente al Girona el pasado 10 de abril, que terminó con empate, 1-1, en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid solo le queda LaLiga para cerrar la temporada

El Real Madrid solo tiene LaLiga luego de quedar fuera tanto en la Copa del Rey como en la UEFA Champions League.

El conjunto merengue descansará este fin de semana, debido a que se juega la final de la Copa del Rey, y volverá a la acción el próximo martes ante el Alavés. Luego jugarán como visitante ante el Real Betis.

Con siete jornadas por disputar, el Madrid está a nueve puntos del Barcelona, una distancia que parece inalcanzable para un equipo que nunca mostró una chapa de campeón en toda la temporada.

Al Real Madrid le quedan cuatro partidos fuera de casa y tres en el Santiago Bernabéu. Aún le resta el duelo liguero ante el Barcelona FC, partido que se jugará el 10 de mayo y que, de mantenerse la distancia, podría dejar campeón matemáticamente a los azulgranas.

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