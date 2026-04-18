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FMF sanciona a Sergio Bueno por insultos a árbitra en Liga MX

Katia Itzel García, árbitra mundialista, expulsó a Sergio Bueno durante un encuentro de la Liga MX

Ciudad de México, 12 de abril de 2026. Katia Itzel García, árbitra central muestra tarjeta roja de expulsión a Sergio Bueno, director técnico, durante el partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, entre los Pumas de la UNAM y los Cañoneros del Mazatlán FC, realizado en el estadio Olímpico Universitario. Foto: Imago7 / Diego Padilla

Katia Itzel García expulsó a Sergio Bueno. Crédito: Diego Padilla | Imago7

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Por  Reinaldo Oliveros

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) informó este viernes que sancionó al director técnico del Club Mazatlán, Sergio Bueno, por su conducta “impropia” durante un partido hacia la árbitra Katia Itzel García, quien participará en el Mundial de Fútbol 2026.

La FMF explicó que la sanción consiste en una multa económica, además de la realización de horas de labor social orientadas a la promoción de la equidad de género, sin especificar el monto ni el total de horas.

Detalló que las Comisiones de Diversidad y Género y Disciplinaria de la Federación determinaron que Bueno “incurrió en conducta impropia tras su expulsión durante la Jornada 14, al incumplir los protocolos y reglamentos vigentes”.

“Adicionalmente, se apercibió al director técnico respecto a su conducta futura”, agregó el organismo.

Por último, la FMF reiteró su compromiso con la aplicación “estricta” de la normativa y con la promoción del respeto, la inclusión y la equidad en el fútbol mexicano.

Gestos y palabras de Sergio Bueno contra Katia Itzel García

La conducta ocurrió el domingo pasado, durante el partido entre los clubes Pumas y Mazatlán.

De acuerdo con el testimonio de una fotoperiodista, el director técnico respondió a la decisión arbitral de expulsarlo del juego, con la expresión machista: “Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos”.

Los hechos generaron la indignación de organismos como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), que hizo un llamado a la FMF a investigar diligentemente los hechos y a establecer “criterios claros” que sancionen conductas discriminatorias.

Katia Itzel García será la primera mujer mexicana en oficiar como árbitra central en un Mundial masculino, y será, junto con César Arturo Ramos Palazuelos, los dos representantes mexicanos que participarán en la justa mundialista que arrancará en junio próximo.

El partido inaugural del Mundial enfrentará el 11 de junio a México y Sudáfrica en el emblemático estadio Azteca de la Ciudad de México.

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