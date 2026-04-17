Revelan que una “discusión en el vestuario” provocó la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

Javier Mascherano habría presentado su renuncia después de una fuerte discusión en el vestuario tras el empate 2-2 ante Red Bull New York, episodio que habría sido la culminación de una serie de tensiones internas.

De acuerdo con información en The Athletic la cadena de hechos se inició luego del empate del fin de semana pasado en su nuevo estadio ante el rival de New York.

Fuentes cercanas al club señalaron que el detonante fue una discusión entre miembros del plantel y el entrenador argentino, en un contexto de creciente descontento tras la reciente eliminación en octavos de final de la Concacaf Champions Cup a manos de Nashville SC.

Ese resultado generó malestar entre los jugadores, quienes esperaban repetir las buenas actuaciones que el equipo había mostrado en los playoffs de la MLS la temporada anterior.

Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.



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Mucha presión en el entorno para Mascherano

La presión en el entorno de Inter Miami ha sido constante desde la llegada de Lionel Messi y la conformación de un plantel repleto de figuras. El puesto de entrenador en el club de Florida no ofrece margen de error.

Mascherano fue el cuarto técnico en ocupar ese cargo desde la fundación de la franquicia en 2020, sin contar la gestión interina de Javier Morales en 2023.

Durante la era de Mascherano, la relación con Messi estuvo marcada por la confianza y los desafíos. Ambos compartieron equipo durante años en la selección argentina y en Barcelona, lo que permitió un trato de igual a igual.

Aun así, The Athletic señala que las discusiones entre ambos eran frecuentes, aunque vistas como normales entre deportistas de ese nivel.

“La dinámica entre Messi y Mascherano durante su etapa en el club era tal que a menudo discutían o tenían acaloradas discusiones, pero algunas fuentes insisten en que es un comportamiento normal entre dos atletas de talla mundial. Mascherano no tenía miedo de desafiar a Messi y replicarle, dada su relación y el respeto mutuo que existía entre ellos. Ambos jugaron juntos en la selección argentina y en el Barcelona”, explicó el medio mediante una nota escrita por Tom Bogert.

Actualmente, Inter Miami ocupa el tercer lugar en la Conferencia Este, con un registro de tres victorias, un empate y tres derrotas. El primer compromiso bajo la conducción de Hoyos será este sábado frente a Colorado Rapids.

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