Trump agradece a Irán reapertura total del estrecho de Ormuz

NUEVA YORK – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este viernes que Irán reabrió completamente el estrecho de Ormuz, tras más de un mes cerrado debido a la guerra en la región.

Esta mañana desde su cuenta en la red social X, Trump compartió: “Irán acaba de anunciar que el estrecho de Ormuz está totalmente abierto y listo para el paso completo. ¡Gracias!”.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró, por su parte, que la decisión se tomó luego del alto al fuego en el Líbano para el que Israel accedió.

“De acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el período restante del alto el fuego”, afirmó. ha declarado el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

El anuncio se reporta a menos de una semana de que se cumplan las dos de tregua temporal entre EE.UU. e Irán en la que funcionarios de ambos países con la mediación de demarcaciones como Pakistán y Turquía reiniciaron conversaciones para llegar a un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra.

Ormuz se considera una vía clave para el tránsito de petróleo. Aproximadamente, el 20% del petróleo que se consume a nivel mundial transita diariamente por la zona o una quinta parte.

El estancamiento en la zona o el movimiento parcial o limitado de buques ha amenazado la cadena de suministros y disparado los precios del crudo y de la gasolina.

Un reporte de la BBC hoy informó que el precio del petróleo cayó bruscamente después del anuncio de que la vía permanecería completamente abierta durante el periodo restante del alto el fuego.

En específico, el precio del barril de crudo Brent cayó por debajo de los $90 dólares, después de haber superado los $98 dólares a primera hora del día.

El crudo ligero dulce del NYMEX, referencia del mercado estadounidense, también experimentó una baja considerable.

Antes de la guerra que EE.UU. inició en Irán, el crudo Brent cotizaba ligeramente por debajo de los $70 dólares por barril; para marzo superaba los $100 dólares y, entrado ese mes, alcanzó niveles de más de más de $ 119 dólares.

En días recientes, los países que median en el conflicto han intensificado sus esfuerzos para extender el alto al fuego. También gestionan un segundo encuentro entre funcionarios estadounidenses e iraníes.

Posterior al anuncio de la reapertura, Trump aclaró que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo definitivo.



“El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100 %”, circuló desde su cuenta en Truth Social.

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