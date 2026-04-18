Trump podría no prorrogar el alto al fuego en Irán si no se logra acuerdo antes del miércoles

WASHINGTON – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz para poner fin al conflicto, que entra en su octava semana.

Trump dijo que no sabía concretamente que haría si no hay un acuerdo antes del fin del cese al fuego pero que “quizás no lo prorrogue”, cuando fue consultado por periodistas en su regreso a la Casa Blanca esta noche.

“Quizá no lo prorrogue. Así que tenemos el bloqueo y, por desgracia, tendremos que volver a lanzar bombas”, concluyó el republicano.

Además, el mandatario aclaró que el alto al fuego entre Líbano e Israel no está condicionado con el progreso de las conversaciones con Irán.

Durante la jornada, Trump había adelantado a medios locales que esperaba una nueva ronda de negociaciones durante el fin de semana para encontrar un acuerdo definitivo y más tarde publicó que Irán había notificado de la apertura total del estrecho de Ormuz.

En un evento electoral en Arizona, el republicano minimizó las diferencias actuales con Teherán en busca de hacer entender que un acuerdo está cerca de concretarse.

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