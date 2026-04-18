Presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico sobre resolución de estatus en el DNC: “Lo importante es que se discuta el tema”

NUEVA YORK – Luis Dávila Pernas, presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico (PDPR), dijo que la resolución que presentó y fue aprobada por los miembros del DNC (Comité Nacional Demócrata) busca presionar para que el Congreso ponga como prioridad la discusión del tema del estatus de la isla.

“Yo presento la resolución, simple y sencillamente, porque entiendo que es complementaria a todo lo demás que estamos luchando dentro del Partido Demócrata”, afirmó el líder estadista en entrevista exclusiva con El Diario.

El portavoz de los demócratas en Puerto Rico argumentó que el fin último del esfuerzo es que el Congreso tome acción para impulsar un proceso vinculante bajo el que la isla salga de la condición territorial.

“(La resolución) reconoce también que se ha presentado legislación para atender el tema de Washington D.C. (Distrito de Columbia), pero no así el de Puerto Rico, así que el Partido Demócrata lo que hace como entidad nacional es decirle a todos sus congresistas, ‘este es el camino; tienen que presentarlo’. Hay partes de la resolución también…que le hacen un llamado a las organizaciones afiliadas al Partido, a los partidos estatales, etc., a que incorporen el contenido de la resolución en todo su mensaje, en la literatura, etc.”, detalló Dávila Pernas.

El pasado 9 de abril, durante la reunión de primavera del DNC en New Orleans, Lousiana, sus integrantes le dieron paso a la propuesta del boricua para proveer “un proceso vinculante, reconocido a nivel federal y de aplicación automática que garantice la transición de Puerto Rico a un estatus no territorial, de conformidad con los principios democráticos y los requisitos constitucionales”.

El documento emplaza a los congresistas demócratas a reafirmar su compromiso con la autodeterminación de Puerto Rico.

“Se resuelve, además, que se inste al DNC y a los partidos estatales afiliados a que eleven la resolución sobre el estatus de Puerto Rico a la categoría de prioridad nacional de derechos civiles, integrándola en sus mensajes, estrategias legislativas y esfuerzos de formación de coaliciones”, establece el recurso.

El documento plantea que los demócratas deben probar su compromiso con los derechos civiles, la representación equitativa y la descolonización impulsando un proceso para acabar con el dilema territorial en el archipiélago.

“Hoy día, más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico continúan viviendo sin plena representación con derecho a voto en el Congreso y sin el derecho a votar por el Presidente. A menudo invocamos el legado de John Lewis. El congresista Lewis defendió firmemente el derecho del pueblo de Puerto Rico a determinar su propio futuro y a alcanzar la plena igualdad como ciudadanos estadounidenses. La pregunta que tenemos ante nosotros es si honraremos ese legado con acciones”, expuso Dávila Pernas durante el debate en el Comité de Resoluciones del DNC.

La resolución aprobada este mes es una de varias iniciativas de Dávila Pernas que han avanzado en el comité en pleno. En julio de 2024, el presidente de PDPR presentó una enmienda a los fines de incluir el “Puerto Rico Status Act” (Ley de Estatus de Puerto Rico / H.R. 8393), que fue aprobado en la Cámara de Representantes en diciembre de 2022, como parte del lenguaje de la plataforma del Partido.

Dicha legislación dispuso para un plebiscito con aval del Congreso entre las opciones de independencia, libre asociación y estadidad.

El proyecto de ley excluyó el sistema de gobierno que aplica en Puerto Rico desde el 1952 conocido como el Estado Libre Asociado (ELA), que defiende como institución el Partido Popular Democrático (PPD), del que es presidente el actual comisionado residente Pablo José Hernandéz. Esa alternativa fue descarta por ser territorial.

A preguntas de El Diario sobre por qué no reforzar el llamado en el propio Congreso en vista de que es ese organismo el que debe iniciar cualquier proceso de descolonización, el entrevistado respondió: “Estamos haciendo ambas cosas. Yo acabo de ir al Congreso en marzo. Voy a ir otra vez en mayo. De hecho, voy dos veces en mayo. Siempre que voy, aprovecho para poder hacer eso, levantar ese reclamo y tener reuniones…”.

“Yo tengo una responsabilidad también como presidente del Partido y como miembro del partido nacional en EE.UU. ; tengo derecho a presentar estas resoluciones y entendía que era apropiado en estos momentos hacerlo”, afirmó.

Aunque la herramienta que favorece para resolver el asunto del estatus es una legislación similar a la 8393, al final del día, lo importante es que se debata y se atienda el tema, insistió.

“Yo creo que lo importante es que se atienda el tema. La prioridad es que se atienda el tema. Yo, como presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, preferiría que fuese el Puerto Rico Status Act, porque entiendo que ha sido el mejor vehículo en años para adelantar el tema del estatus. Está también en nuestra plataforma, así que yo parto de la buena fe y en respeto a los acuerdos a los que se habían llegado hace 3 años, yo entiendo que lo correcto es hacer el Puerto Rico Status Act. Pero yo no soy congresista, así que tengo que hacer el trabajo para que otro lo presente por nosotros”, planteó.

Sobre las gestiones de la gobernadora Jenniffer González en Washington D.C. para impulsar una medida tipo “estadidad, sí o no”, aseguró no tener detalles del alcance.

“Yo escuché las expresiones que ella ha realizado. Ha sido la misma postura y las mismas expresiones que ha tenido desde el segundo mes de Administración. Esos primeros 100 días recuerdo haber escuchado algo similar, pero no tengo conocimiento de qué tipo de esfuerzo se está haciendo, pero, nuevamente, yo creo que cualquier esfuerzo genuino es importante y se reconoce y tiene su crédito. Nuevamente, lo importante es que se atienda el tema. Cada cual empujará la legislación que entienda más apropiada”, reiteró Dávila Pernas quien pertenece a nivel local al mismo partido que la gobernadora, el Nuevo Progresista (PNP).

“(La congresista) Nydia Velázquez, que fue una de las que presentó el Puerto Rico Status Act (H.R. 8393) que se aprobó en la Cámara de Representantes en el 2022, dijo que su resolución no es seria porque, antes que cualquier otra cosa, tiene que haber un compromiso de los dos bandos, de los republicanos y los demócratas, para poder adelantar este tema, porque si no la discusión es básicamente estéril; ante ese tipo de planteamiento, ¿cuál es el suyo?”, preguntó este medio.

“Mi respuesta a eso es que por qué entonces ha presentado y coauspiciado otro tipo de legislación que no tiene apoyo bipartito, pero lo radica, lo apoya, lo endosa, lo empuja, porque sabe que es lo correcto. En ese sentido, por qué en el caso de Puerto Rico Status Act va a ser diferente. Yo estoy de acuerdo con ella en el sentido de que hace falta en este momento de este Congreso en el que el Partido Republicano es el que domina las mayorías pues hace falta obviamente votos republicanos para poder aprobarlo, pero eso no es óbice para que no se pueda presentar un proyecto, para que se pueda debatir, para que se pueda llevar ante las universidades, ante los foros; que haya conferencias sobre eso, entrevistas como esta…A mí me parece que en ese sentido no debemos de caer en el juego de los republicanos de cohibirnos, asustarnos o de alguna manera escondernos en reacción a que ellos no han mostrado algún tipo de apoyo, así que en ese sentido no estoy de acuerdo con ella”, respondió.

En marzo pasado, miembros y funcionarios de PNP, así como organizaciones de estadistas procedentes de la isla y de los estados participaron de la llamada “cumbre por la estadidad” en la Capital federal.

La intención del esfuerzo era adelantar la discusión del tema en Washington D.C. acorde con los resultados de los pasados plebiscitos, incluyendo el de 2024, en el que prevaleció la estadidad con un 58%.

“Se ha adelantado mucho tras bastidores. Te puedo decir que ha habido conversaciones que han avanzado; conversaciones serias, genuinas que han avanzado. Obviamente, el resultado que buscamos es que se presente un proyecto”, expuso Dávila Pernas a preguntas de los resultados concretos.

“¿Quiénes son esos congresistas que estarían dispuestos a presentar un proyecto?”, indagamos.

“Por razones estratégicas, prefiero reservarme (los nombres). Pero tenemos muchos aliados en el Congreso y pronto veremos los resultados de ese trabajo”, apostó.

Sostuvo, sin embargo, que la posibilidad de que se presente una legislación a nivel federal es real.

“Claro que es una posibilidad real. Como se han presentado antes, se presentará nuevamente. Y si en este Congreso concluye el tiempo y los republicanos deciden no aprobarlo, en el próximo Congreso se volverá a presentar, espero yo, y mucho más temprano”, declaró.

¿Una Asamblea de Estatus?

Aunque varios líderes dentro y fuera de Puerto Rico, incluyendo demócratas, reclaman una legislación para una Asamblea de Estatus como vía para atender el asunto, para Dávila Pernas “no es una opción democrática”.

“Eso ya quedó engavetado y no es una opción democrática. Es una opción que le quita al pueblo el derecho a votar directamente”, consideró el presidente del PDPR.

“El grupo que escoge la opción es un grupo limitado; un puñado de personas en vez de millones de personas como las que votan directamente en el ejercicio democrática, y para mí, eso está mal. Las 50 u 80 personas que escogen para ese grupo selecto no deben ser las personas que escojan el futuro de más de 3 millones de puertorriqueños”, argumentó.

En el 2021, Velázquez y la también demócrata de NY, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) presentaron la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico de 2021 o “Puerto Rico Self Determination Act” (H.R. 2070/S. 867) para crear una “convención de estatus” mediante la que los puertorriqueños decidieran su futuro político.

La legislación disponía para una convención compuesta por delegados electos por los boricuas para debatir opciones de estatus viables para el territorio.

La medida también proveía para la formación de una comisión de negociación bilateral que facilitara el intercambio y colaboración entre los delegados y las autoridades federales.

El proceso se traduciría en un referéndum en el que los puertorriqueños votarían sobre las recomendaciones de estatus establecidas por la convención.

El esfuerzo legislativo no prosperó. El Puerto Rico Status Act terminó siendo la legislación de consenso entre los demócratas y republicanos como González, entonces comisionada residente.

Dávila Pernas rechazó que no haya unidad dentro del Partido Demócrata sobre el tema del estatus, a pesar de que organizaciones se han opuesto públicamente a la inclusión del Puerto Rico Status Act en la plataforma y han cuestionado las expresiones del presidente del DNC, Ken Martin, en apoyo a la estadidad para la isla.

“Cuando el Puerto Rico Status Act fue a votación (en la Cámara de Representantes federal), unánimemente, todos los demócratas de la Cámara votaron a favor, todos; no hubo uno solo que votara en contra. Por supuesto que hay consenso en ese sentido. El mismo proyecto, luego pasó al Senado y obtuvo un número histórico de coauspiciadores (23)”

El estadista catalogó como “radical” la postura de algunos miembros de la diáspora en contra de las expresiones de Martin en un podcast en octubre del año pasado.

“Son personas que no viven aquí; que no sufren lo que sufrimos nosotros y es muy fácil decir desde la distancia, ‘tú no puedes abogar por los derechos civiles de los puertorriqueños’; ‘tú no puedes decir que te gustaría que fuera un estado’….Eso es tan radical, en mi opinión, como decirle a un negro que no puede tener los mismos derechos que un blanco o a un latino que no puede tener los mismos derechos que un blanco de Texas o de cualquier otro lado. Es exactamente lo mismo. Tú estás tratando de decirle a una persona cómo no pensar y eso es un problema muy grande…”, cuestionó.

“Cualquier persona que trate de censurar a otra porque no está de acuerdo con lo que dice, y, más todavía, cuando la persona no dijo nada ofensivo, para mí eso no es correcto y no es lo que debe permear en el Partido Demócrata y los que respetamos la democracia”, continuó.

“Pero, me imagino que la postura suya no es que los miembros de la diáspora no deben expresarse sobre los asuntos de Puerto Rico, porque los miembros de la diáspora tienen familiares en Puerto Rico y muchos se han mudado (a los estados) por las condiciones en Puerto Rico”, planteó este periódico.

“Yo pienso que cualquier persona se puede expresar. Lo que no puedes hacer es decirle a otra persona que no puede expresarse. Fíjate que lo mismo que ellos reclamen que se le respete y yo se los respeto a todos no se lo quieren respetar a Ken Martin…”, contestó.

La negativa de Pablo José Hernández en atender el tema del estatus

En el tema de la condición territorial, otra figura clave es el comisionado residente Pablo José Hernández, quien insiste en excluir el tema de su agenda en Washington D.C. en medio de divisiones en su partido sobre el rumbo que debe tomar el ELA.

Dávila Pernas reconoció que la negativa del legislador entorpece las acciones de otros sectores que buscan resolver el problema.

“Por supuesto que lo entorpece porque, nuevamente, se supone que él esté ahí para representarnos a todos, y eso incluye las personas que piensan como él y las que no piensan como él. El día que fue electo, si los votos que él recibió, fueron buenos para elegirlo, los votos que también se hicieron por la estadidad, para la independencia y para la libre asociación también fueron buenos para pedir un cambio de estatus, y él está básicamente cerrándole la puerta a más de 1 millón de personas que votaron por esas tres opciones; más del doble de los que votaron por él. En ese sentido, a mí me gustaría ver que tome acción a pesar de que no esté de acuerdo con ninguna de las tres opciones…”, abundó.

A juicio del entrevistado, la presentación de un proyecto forzaría a Hernández a asumir una opinión precisa, no solo sobre el ELA, sino sobre la propuesta del Partido para atender el asunto del estatus.

“El ha dicho muchas cosas. El ha dicho, por ejemplo, públicamente que está trabajando en una nueva fórmula del ELA. A veces habla de que es fuera de la Cláusula Territorial; luego dice que, si es fuera de la Cláusula Territorial, pero no es aceptada, entonces él aceptaría que fuera dentro de la Cláusula Territorial. Todos saben que Puerto Rico ha rechazado la condición territorial. De eso no hay ningún tipo de duda. Estamos ante un comisionado que tiene unas posiciones que cambian, que varían, pero que ha estado muy cómodo en una posición en la que nadie lo ha forzado a tener que definirse, y presentar este proyecto parte de lo que lograría sería forzar a que el comisionado cumpla su palabra y defina finalmente cuál es su propuesta de estatus para los puertorriqueños…”, estimó el también analista del programa “Primera Pregunta” de Telemundo.

El representante demócrata de Florida, Darren Soto, evalúa la posibilidad de presentar un proyecto similar al H.R. 8393. En vista de la postura del comisionado residente, Soto no ha descartado que la consulta incluya al ELA entre las opciones.

Soto, quien favorece la estadidad para Puerto Rico, introdujo en el 2021, junto a González, el H.R. 1522 o “Puerto Rico Statehood Admission Act” (Ley para la Admisión de Puerto Rico como Estado). La medida establecía un proceso para la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión.

La legislación proponía para que el gobernador o gobernadora del territorio encaminara una consulta en la que los puertorriqueños aprobaran o rechazaran la admisión.

El Diario contactó a personal de prensa del DNC para obtener detalles sobre el trámite y alcance de la resolución de Dávila Perna.

Un funcionario del DNC dijo por escrito todas las resoluciones que presentan a nivel individual los miembros deben ser consideradas por el Comité de Resoluciones.

Si una resolución se aprueba en dicho comité, posteriormente se somete a votación en el pleno.

La persona aclaró que las resoluciones no son legalmente vinculantes y deben ser relativas a asuntos que se encuentren en la plataforma del DNC.

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