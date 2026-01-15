Gobernadora de Puerto Rico discute con congresistas potencial proyecto proestadidad, afirma Gabriella Boffelli, directora de PRFAA

NUEVA YORK – Gabriella Boffelli, directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), declaró a El Diario que la gobernadora Jenniffer González mantiene conversaciones con congresistas para la presentación de un proyecto de estatus que podría ser estadidad “sí” o “no”.

“La gobernadora va en algún momento a radicar un proyecto de estadidad. En cada Congreso, radicamos un proyecto de ley. Este Congreso no va a ser distinto”, afirmó Boffelli en entrevista exclusiva con El Diario.

A preguntas de si se trataría de un proyecto estadidad sí o no, respondió: “Estamos en esas discusiones todavía. Hemos estado viendo distintas alternativas de cuál va a ser ese proyecto. Hemos estado dialogando con distintos congresistas al respecto. Es algo que la gobernadora ha dicho públicamente también. Así que ese proyecto se va a estar radicando”.

Boffelli no pudo precisar cuándo y qué congresista en específico introduciría la legislación.

La encargada de la oficina del gobierno de Puerto Rico en Washington D.C. argumentó que, como resultado de los esfuerzos de González se presentó, en el 2021, el “Puerto Rico Statehood Admission Act” o H.R. 1522 que establecía un proceso para la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión. El proyecto de ley proestadidad fue introducido por el representante demócrata de Florida, Darren Soto.

“Ese fue el proyecto que nosotros radicamos en el Congreso anterior. También se aprobó en la Cámara de Representantes el ‘Puerto Rico Status Act’ (2022), que fue un proyecto de mucha negociación, incluyendo con las congresistas de Nueva York, Nydia Velázquez (y Alexandria Ocasio Cortez), y ese proyecto se llegó a aprobar. Ese proyecto sentó las bases para el voto del pasado noviembre de 2024”, planteó.

La Ley de Estatus de Puerto Rico o H.R.8393 fue resultado de negociaciones entre las referidas representantes demócratas y González, entonces comisionada residente y republicana. Las legisladoras neoyorquinas habían presentado el H.R. 2070 o “Puerto Rico Self-Determination Act of 2021” para una Asamblea de Estatus.

El H.R. 8393 para un plebiscito entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación fue aprobado en el pleno de la Cámara de Representantes, en diciembre de 2022, con 54 votos demócratas y nueve de republicanos.

El mes pasado trascendió que Soto evalúa la posibilidad de presentar una legislación de estatus similar a la que se le dio paso en la Cámara, pero que podría incluir el Estado Libre Asociado (ELA), sistema de gobierno que aplica en la isla desde el 1952.

Para los opositores, el ELA no es una opción descolonizadora, sino parte del problema territorial.

Puerto Rico es un territorio no incorporado de EE.UU. sujeto a los poderes plenarios del Congreso, según establecido en la Constitución federal y ratificado por el Tribunal Supremo.

En ese sentido, Boffelli rechazó la inclusión del ELA en un proyecto de estatus.

“En este momento, no. El Estado Libre Asociado ha sido el problema de la situación que tenemos hoy. Nosotros queremos salir de esa Cláusula territorial bajo la que el Congreso impone; así nos impusieron la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) que la tenemos hasta el día de hoy y que la gobernadora está trabajando día a día para asegurarnos que podemos salir de ella. El año pasado, fuimos muy exitosos en lograr el presupuesto balanceado del gobierno de Puerto Rico y certificado por la Junta de Control Fiscal”, resaltó la jefa de PRFAA.

“Nosotros aquí no estamos buscando dar vuelta atrás. La realidad es que miles y miles de puertorriqueños se van de la isla; se van a Nueva York, se van a Florida…Nosotros creemos en nuestra gente, queremos invertir en ellos y tenemos que mejorar la situación de ellos en la isla. Desde el gobierno de Puerto Rico podemos hacer todo lo que podamos, pero la realidad es que, cuando tienes discrepancias en programas federales, cuando tienes un nivel de pobreza tan alto, todo eso es resultado del estatus colonial. Así que nosotros creemos en la estadidad y vamos a impulsar la estadidad. No creemos que la situación que tenemos ahora sea la solución a ese problema”, sostuvo la funcionaria.

“Tenemos muchos congresistas que apoyan la estadidad”

“Pero yo me imagino que ustedes están conscientesde que el comisionado residente Pablo José Hernández va a oponerse a un proyecto que ustedes presenten que no incluya el ELA”, indagó El Diario.

“Esa es su prerrogativa. Nosotros tenemos muchos congresistas que apoyan la estadidad y que no necesariamente creen en el ELA. Sabemos que el grupo independentista también está haciendo acercamientos por su lado, así que vivimos en una democracia. Pero nosotros creemos en la estadidad y vamos a impulsar un proyecto que impulse la estadidad y no el estatus colonial”, insistió.

En el marco de la cumbre por la estadidad en Washington D.C. el año pasado en la que la gobernadora se reunió con legisladores federales como el senador de Pennsylvania, John Fetterman, de Pennsylvania, y el representante republicano de Nueva York, Andrew Garbarino, González manifestó que su interés era promover un proyecto que viabilice una consulta federal estadidad “sí” o “no”.

“Más allá de radicar un proyecto, el debate que más ha surgido en este Congreso es que los republicanos no quieren que Puerto Rico sea un estado. ¿Cómo responde a ese tipo de argumento y qué ustedes han hecho para convencer a republicanos que no quieran saber de Puerto Rico estado para poder adelantar legislación?; porque eso es parte esencial, si no hay apoyo republicano no hay manera de adelantar legislación de estatus”, cuestionó este rotativo.

“Eso es un mito, eso es un mito. Hay muchos congresistas que apoyan la estadidad para Puerto Rico, que tal vez no la han apoyado anteriormente porque no es algo que impacta directamente a sus distritos, pero que, privadamente, nos han comunicado que ellos apoyan la estadidad para Puerto Rico. Ellos entienden perfectamente que hubo 34 territorios que se convirtieron en estados y Puerto Rico no es nada distinto. Nosotros ya somos ciudadanos americanos desde 1917; 3.1 millones de ciudadanos de segunda clase que viven en la isla. Yo discrepo de esa premisa de que los republicanos están opuestos. Eso no es verdad. Hemos visto distintos presidentes que han endosado la estadidad para Puerto Rico; distintos congresistas de todos lados hasta de Nebraska…Incluso, cuando radicamos el proyecto H.R. 1522 (“Puerto Rico Statehood Admission Act”), que la gobernadora radicó cuando estaba en el Congreso, un montón de republicanos en esa medida y ha tenido amplio apoyo bipartita”, contestó.

En cuanto a las constantes expresiones de Trump sobre una potencial anexión de Groenlandia a EE.UU. en contraste con sus reservas a que Puerto Rico se convierta en el estado 51, dijo: “El presidente ha hecho expresiones sobre anexar a Groenlandia a los Estados Unidos como parte de la seguridad nacional de EE.UU. Geopolíticamente hablando, ellos están en una posición en la que el Ártico está cercano a Rusia y controlar un poco más esa área que ha sido un poco descuidada, así que esos son los comentarios que ha hecho el presidente. Nosotros no nos oponemos. No creo que Puerto Rico y Groenlandia siendo estados sean ‘mutually exclusive’ (mutuamente excluyentes), así que, si esa es la decisión que quiere tomar el presidente de llegar a un acuerdo con Groenlandia, ahí lo veremos”.

Boffelli expuso que González ha tomado acciones para atenuar la idea de que, de Puerto Rico convertirse en estado, sería demócrata, lo que le garantizaría más escaños a ese partido en Cámara y Senado.

“La estadidad para Puerto Rico es el paso más lógico. Como te mencioné, 34 territorios que se convirtieron en estado y Puerto Rico está listo. La gobernadora tomó el año pasado una serie de pasos y medidas para crecer el desarrollo económico de la isla, para acabar con algunos de esos mitos de que Puerto Rico se vuelva un estado demócrata, que quienes han dicho eso han sido los mismos demócratas, pero no hay ningún tipo de prueba”, consideró.

Por otro lado, la directora de PRFAA le restó peso a los esfuerzos de líderes puertorriqueños en la diáspora con congresistas como el representante republicano Tom McClintock para la presentación de una medida proindependencia dirigida a transferir los poderes soberanos al territorio.

“Ese es un representante que cree en la independencia, y que, hasta hace poco, creía en el Estado Libre Asociado. Esto es una democracia y hay 441 congresistas en la Cámara y 100 senadores. Ellos radican medidas todo el tiempo. Eso no significa que va a suceder (la presentación de un proyecto de ley proindependencia). Todo el mundo, en el Senado y la Cámara saben que la gobernadora es estadista. Yo no veo que le vayan a dar paso a un proyecto de independencia”, anticipó.

Para Boffelli, el conflicto entre Venezuela y EE.UU. ha confirmado el papel estratégico que tiene Puerto Rico en términos de seguridad nacional. Este nuevo panorama, a su juicio, representa una razón adicional para el rechazo de cualquier proyecto proindependencia de la isla en el Congreso.

“Pero, si Puerto Rico es tan esencial estratégicamente hablando, no sería precisamente en esta coyuntura en la que Trump debería estar diciendo, ‘mira, sí, me interesa que Puerto Rico sea estado porque estamos en una situación delicada y se ha demostrado el papel estratégico de Puerto Rico’”, le preguntamos.

“Nosotros entendemos que eso ha sido parte de algunas discusiones que se han tenido en los más altos niveles…El secretario Marco Rubio es estadista; muchas de las personas que rodean el gabinete del presidente son estadistas, desde el secretario (de Transporte Sean) Duffy…hay muchos senadores que también son estadistas como Markwayne Mullin, Rick Scott, así que yo sé que se ha traído el tema”, respondió.

“Segunda Cumbre de la Igualdad y la Estadidad”

Boffelli también ofreció detalles sobre la segunda edición de la “Cumbre de la Igualdad y la Estadidad” que se llevará a cabo en la Capital federal entre el 3 y el 5 de marzo.

A diferencia de la primera jornada, en esta habrá un día adicional de reuniones en oficinas congresionales.

“Esperamos contar con la misma cantidad de personas. Estamos haciendo ya todos los trabajos de logística acá desde PRFAA; va a estar la gobernadora acá, así que vamos a extenderlo un poco más. El año pasado fueron dos días, un día de conferencias y otro de reuniones. Este año estamos haciendo un día de conferencias y dos días de reuniones. Estamos muy entusiasmados por nuevamente estar en esta misión de seguir informando y educando al Congreso”, adelantó.

Boffelli defendió la celebración de la cumbre y le atribuyó resultados concretos en los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico para adelantar esa opción de estatus en respuesta a los resultados de pasados plesbicitos criollos como el más reciente celebrado en noviembre de 2024.

“El año pasado tuvimos una cumbre de la igualdad y la estadidad en Washington D.C. que fue bastante exitosa. Sobre 200 personas se dieron cita aquí en la Capital federal. Vinieron personas, no solo de Puerto Rico, sino de estados como Nueva York, Florida, Georgia, Pennsylvania y otras áreas. Les conseguimos alrededor de 60 reuniones en distintas oficinas congresionales, y lo que hicimos fue informar los resultados del plebiscito de noviembre de 2024, en la que la estadidad recibió la mayor cantidad de votos, incluso más de los votos que recibió la gobernadora. Así que hay un apoyo contundente a la estadidad en Puerto Rico e informamos sobre eso”, subrayó la entrevistada.

Sobre el gasto de fondos públicos para la serie de actividades, asunto que fue centro de cuestionamiento el año pasado, dijo que dependerá del número de participantes, pero que se limitaría al pago por comida para el día de las conferencias.

El año pasado y en lo que respecta al desembolso que hace PRFAA, el costo, bajo ese concepto, fue de unos $7,500 dólares.

Boffelli estimó que su oficina podría destinar una cifra similar este año.

Pendientes a la sección de Puerto Rico en El Diario para la publicación de la segunda parte de la entrevista exclusiva a la directora de PRFAA, Gabriella Boffelli.

Sigue leyendo:

(Entrevista en video) Autor de propuesta proindependencia de Puerto Rico sometida a Tom McClintock: “EE.UU. tiene una obligación”

Gobierno de Puerto Rico anuncia segunda cumbre pro-estadidad en Washington D.C. en marzo

Entrevista: uno de los autores del Plan B de independencia para Puerto Rico dice que continúan las reuniones con congresistas

Darren Soto no vislumbra avance en discusión del estatus de Puerto Rico hasta que demócratas tengan mayoría en el Congreso

Rechazo de Trump a la estadidad para Puerto Rico responde a “ambición política”, considera Luis Dávila Pernas





