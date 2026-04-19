Chicago: pronóstico del tiempo para este domingo 19 de abril

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Por esta razón, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 19 de abril.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 50 grados Fahrenheit (10ºC) y una mínima de 37 grados Fahrenheit (3ºC) . La sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 46ºF (8ºC) de máxima y 46ºF (8ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 12.43 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:04 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:36 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago tendremos nubes escasas. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 52 grados Fahrenheit (11 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 48 (9ºC).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima