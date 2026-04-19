Nueva York: pronóstico del tiempo para este domingo 19 de abril

¿Qué ropa deberías usar para salir por las calles de Nueva York este domingo? La predicción del clima para el día de hoy en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 55 grados Fahrenheit (13ºC) y una mínima de 43 grados Fahrenheit (6ºC). Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

¿Lloverá? Intuimos que ésta puede ser tu próxima duda y también contamos con respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 91% durante el día y del 23% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 44% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 10.56 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:11 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:39 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas tendrán una variación entre los 36 y los 52 grados Fahrenheit (2 y 11 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 20% por la mañana, 2% por la tarde y 20% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.