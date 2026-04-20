Editorial: El reclutamiento masivo de ICE

Las autoridades federales dicen que buscan expolicías o agentes del orden para reclutar gente experimentada en el trabajo de vigilancia y control de gente para garantizar que saben lo que hacen. Lo que no se dice es que muchos de estos reclutas fueron despedidos de sus empleos por mal comportamiento, lo que se refleja en la calle.

Un análisis de la agencia AP revela que en la urgencia para reclutar 12,000 agentes nuevos no se prestó atención a los antecedentes de los candidatos o se hizo la vista gorda ante las prueba que los muestran como escapando de deudas o recorriendo distintas agencias del orden que luego abandonaron por problemas.

Ya se sabía que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene desde hace tiempo problemas de reclutamiento a pesar de tener miles de millones disponibles. Con ese fin se bajó la edad de reclutamiento a 18 años y la máxima a 40 años. También se agregó un bono de $50,000 dólares para el reclutado. No es de extrañar que una gran cantidad de reclutados tengan bancarrotas y estén asediados por deudas. Además, se redujo el periodo de entrenamiento de 16 y 22 meses, a de 6 y 8 semanas.

En la muestra analizada también aparece por ejemplo una persona que renuncia de una oficina del Sheriff en Kansas después de una demanda por declaración falsa. También hay contratados con antecedentes de uso de fuerza excesiva en sus previas posiciones. Nada de esto impidió ser contratados.

De ahí que los incidentes con los agentes suelen contar con falsos reportes, que luego se desmiente en videos. Así como el uso de la fuerza bruta –y las provocaciones contra manifestantes– que llevó a matar dos estadounidenses inocentes.

A esto hay que sumar las campañas de publicidad orientadas para reclutar agentes con valores del nacionalismo blanco. Los posteos en los medios sociales usan un lenguaje que resuena a veces con los neonazis y otras con los Proud Boys. Lo mismo con el material escrito. Los anuncios se dirigían específicamente a determinados grupos demográficos, entre ellos agentes de policía de ciudades santuario y personas que interactúan con contenidos de extrema derecha en Internet.

El resultado de todo esto se resume en la cantida récord de fallecidos bajo supervisión de ICE de este año. Se reportaron 33 muertos en 2025 y por lo menos 29 durante en lo que va de este año. Solo 13% murió en un hospital bajo atención médica. El aumento de los detenidos en centros migratorios empeoró lo que ya era un deficiente servicio de emergencia. A medida que los decesos aumentan, hay cada vez menos información sobre ellos.

Todo esto conduce a que ICE sea una agencia que usa la violencia desproporcionada, muchos de sus integrantes son racistas endeudados sin criterio. ICE no debe existir de esta manera.