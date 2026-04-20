Neoyorkino de 102 años sigue trabajando y encuentra propósito en el arte

A los 102 años, George Strausman desafía cualquier expectativa sobre el envejecimiento. Vive en Great Neck, Nueva York, y no solo se mantiene activo, sino que sigue trabajando 4 días a la semana en el negocio familiar de construcción. Sin embargo, lo que realmente ha captado la atención no es su rutina laboral, sino la pasión que cultiva en su día libre: la cerámica.

En una época donde la longevidad suele asociarse con el retiro y el descanso, Strausman representa todo lo contrario. Su vida diaria está marcada por la disciplina, el movimiento constante y una curiosidad que parece intacta. “Me siento bien”, aseguró en entrevista para CBS News, con una sencillez que contrasta con lo extraordinario de su historia.

Una pasión que no envejece

Pero la verdadera esencia de su vitalidad se encuentra lejos de la obra y los planos de construcción. Desde hace una década, cada semana asiste a clases de cerámica en un programa comunitario local. Lo que comenzó como una actividad recreativa se transformó en una búsqueda personal profunda.

“He trabajado siempre con las manos”, explicó Strausman al hablar de su motivación. Para él, moldear el barro no es solo una actividad artística, sino un reto constante. La cerámica exige paciencia, precisión y una disposición permanente a aprender, cualidades que, en su caso, parecen haberse fortalecido con los años.

Su maestra, Rosalie Dornstein, destaca ese compromiso inusual. Según cuenta, lo más admirable no es que participe en las clases a su edad, sino que mantenga intacto el deseo de mejorar. “Es maravilloso que, a los 102 años, todavía quiera ser mejor”, afirma.

Esa mentalidad refleja un rasgo clave en quienes logran mantenerse activos durante décadas: la capacidad de fijarse metas, sin importar cuán pequeñas o personales sean. En el caso de Strausman, cada pieza de cerámica representa un intento más por alcanzar un ideal que él mismo reconoce aún no haber logrado.

El secreto de una vida larga y plena

Lejos de acumular obras que considere terminadas, su casa está llena de piezas que él mismo descarta. Su esposa, Nancy, relata que semana tras semana regresa con nuevas creaciones que no le satisfacen. Hoy, cientos de estas piezas “rechazadas” se almacenan en gabinetes y cajas de cartón, formando una colección silenciosa de esfuerzo y perseverancia.

Para muchos, ese volumen de trabajos descartados podría interpretarse como frustración. Pero en realidad, es todo lo contrario. Cada objeto representa una oportunidad, un paso más en un proceso que no tiene prisa por concluir. Es la evidencia de una mentalidad enfocada en el camino, no en el resultado.

“Quizá algún día sea lo suficientemente bueno como para estar satisfecho”, dice Strausman. Su autocrítica no es señal de desánimo, sino de una búsqueda constante. Esa insatisfacción creativa, lejos de desgastarlo, parece ser el motor que lo impulsa a seguir adelante.

Expertos en envejecimiento coinciden en que mantener un propósito claro es uno de los factores más importantes para una vida larga y saludable. Actividades como el arte, que combinan estimulación mental, motricidad fina y expresión emocional, tienen un impacto positivo en la calidad de vida de los adultos mayores.

En ciudades como Nueva York, donde el ritmo de vida puede ser abrumador, historias como la de Strausman ofrecen una perspectiva diferente. Demuestran que la edad no necesariamente limita la capacidad de aprender, crear o reinventarse. Al contrario, puede ser una etapa fértil para explorar nuevas pasiones.

Además, su caso resalta la importancia de los programas comunitarios que brindan acceso a actividades educativas y artísticas. Estos espacios no solo fomentan el aprendizaje, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia y conexión social, elementos clave para el bienestar emocional.

Más allá de la cerámica, lo que define a Strausman es su actitud frente a la vida. No parece obsesionado con el paso del tiempo ni con la idea de llegar a una meta final. Su enfoque está en el presente, en la práctica constante y en el deseo de superarse, incluso cuando el resultado no cumple sus expectativas.

Su historia también invita a replantear el concepto de éxito. En una cultura que suele valorar los logros visibles y los resultados inmediatos, Strausman apuesta por un proceso más introspectivo. Para él, el verdadero éxito no está en crear una pieza perfecta, sino en seguir intentándolo.

Al final, su visión de la vida se resume en una idea poderosa: siempre hay algo por hacer. Esa convicción parece ser, en su caso, la clave de su longevidad. No se trata solo de mantenerse ocupado, sino de encontrar una razón para levantarse cada día con entusiasmo.

Cuando se le pregunta qué sentirá el día que finalmente cree una pieza que considere hermosa, su respuesta es sencilla pero reveladora: “Será una gran sensación”.

Y mientras ese momento llega, si es que alguna vez llega, George Strausman seguirá moldeando barro, desafiando el tiempo y recordándonos que nunca es tarde para buscar algo mejor.

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