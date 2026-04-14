Anciano evitó secuestro de su bisnieta bebé en Nueva York

Un valiente anciano tuviera que forcejear con una mujer que presuntamente intentó secuestrar a su bisnieta de 14 meses a plena luz del día en Long Island (NY).

La sospechosa detenida fue identificada como Heather Mangone, una trabajadora social con licencia. Todo comenzó cuando el hombre de 79 años paseaba a su bisnieta al mediodía del 6 de abril y una mujer intentó supuestamente secuestrar a la bebé. La familia no quiso que sus nombres ni sus rostros aparecieran ante las cámaras. Sin embargo, la madre de la bebé relató a ABC News su versión de lo sucedido.

“Mi abuelo está a punto de cumplir 80 años”, comentó. “Podría no haber logrado repelerla. Ella podría haber arrancado a la niña del coche. Podría haberlo derribado. Él podría haber resultado herido de no haber luchado con todas sus fuerzas por salvar la vida. Creo que fue una combinación de adrenalina y, por supuesto, la necesidad de asegurarse de que su bisnieta estuviera a salvo”.

Un video captó los instantes previos a la agresión. En las imágenes se observa al bisabuelo empujando el coche de bebé. Momentos después, supuestamente Mangone corrió hacia el bisabuelo. La policía de Long Beach, en el condado Nassau, informó que la mujer de 40 años aseguraba que el bebé era suyo y comenzó a desabrochar los arneses de seguridad e intentó sacar del coche a la bebé.

Según la policía, el bisabuelo de la bebé logró derribar a la mujer al suelo con una mano, mientras con la otra se aferraba al coche. En ese momento varios vecinos salieron corriendo para prestar ayuda y llamaron a 911.

Además, el bisabuelo contactó a los padres de la bebé, quienes acudieron de inmediato y pudieron reunirse con ellos. La madre agregó que no quiere ni siquiera imaginar lo que podría haber ocurrido si se hubieran llevado a su bebé.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En octubre de 2024 Peter Vonderhofen fue detenido como sospechoso de intentar secuestrar a una niña de 2 años en Queens (NYC) portando un cuchillo y amenazando a la madre diciéndole: “¡Dame a tu bebé o te apuñalo!”. En agosto de ese año una mujer fue detenida y acusada de intentar llevarse dos bebé de un parque de Midtown East en Manhattan (NYC).

En otro caso similar, en septiembre de 2023 dos mujeres intentaron secuestrar a un niño de 5 años a plena luz en una calle en Queens (NYC). En abril de ese año un hombre fue arrestado como sospechoso de secuestrar y agredir sexualmente a una niña de 12 años a la que subió a su automóvil mientras regresaba del cine a su casa en Nueva Jersey.

En febrero de 2023 un auto con un recién nacido a bordo fue robado en El Bronx (NYC). En enero una mujer con aparentes problemas mentales intentó robar a bebé en una calle del Lower East Side de Manhattan. En el verano de 2020 una hispana fue sentenciada a prisión tras declararse culpable de secuestrar a una bebé en un hospital en Westchester (NY).

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