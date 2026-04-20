Real Madrid se proclama bicampeón de la UEFA Youth League

El Real Madrid se convirtió este lunes en campeón de la UEFA Youth League por segunda vez en su historia tras vencer en los penaltis al Brujas (2-4), en una final en la que Javi Navarro volvió a ser clave en el desenlace desde los 11 metros.

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Al igual que contra el Paris Saint-Germain en semifinales, el guardameta se erigió como el salvador del equipo español.

En una temporada complicada en el seno del club madrileño, con cero títulos para el primer equipo tras la eliminación ante el Bayern en Champions League, el Juvenil A le ha dado una alegría a la afición ‘merengue’ con la consecución de su segundo título continental de la categoría.

Si en 2020 fue el equipo de Raúl González con piezas como Miguel Gutiérrez, Sergio Arribas o Antonio Blanco, esta vez los chicos de Álvaro Lopez, liderados por Dani Yáñez o Diego Aguado, entre otros, abandonan otra ilusionante generación sobre la que proyectar ciertas decisiones de futuro.

Duelo muy parejo los 90 minutos

El Madrid dejó unos primeros 45 minutos de gran fútbol, pero sufrió para aguantar un partido que se le puso cuesta arriba en la segunda parte con el tanto del Brujas.

De inicio, el equipo blanco fue el dueño del balón y canalizó el juego con paciencia para descargar el peligro en sus extremos para superar la rocosa defensa del conjunto belga, que únicamente había recibido seis tantos durante todo el campeonato. Tras muchos avisos de los blancos, todo cayó por su propio peso en el minuto 23.

Otra vez desde la derecha, la zona con más peligro del conjunto ‘merengue’, llevó a la triangulación de Yañez, Alexis Ciria y Jesús Fortea. El centro de este último se envenenó tras tocar en un defensa quedó muerto en el área pequeña. El toque favoreció a Jacobo Ortega, que, de espaldas y de tacón, marcó en una acción de ‘9’ puro.

En la reanudación, el equipo belga avisó con un remate de Koren que desbarató el portero blanco, y ya en el minuto 64 se encontró con un empate gracias a un disparo de Jensen. Lacosta intentó adelantar de nuevo a los españoles, pero su remate en el 78 lo desvió Vanden Driessche.

Con el Real Madrid fundido y con el Brujas demasiado cometido, el duelo se tuvo que decidir en los penaltis, al igual que en la semifinal ante el PSG, en la que Javi Navarro fue el gran héroe.

El guion tuvo exactamente el mismo desenlace. Esta vez, el guardameta madridista detuvo dos lanzamientos, mientras que el resto de jugadores del Real Madrid completó una tanda inmaculada, finalizada por Diego Aguado, que redondeó su gran partido.

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