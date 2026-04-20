Cristiano Ronaldo marcó gol 969 y mandó a callar a fans que le gritaban “Messi”

Provocado por los gritos de “Messi” desde la grada, Cristiano Ronaldo respondió mandando a callar a los fans en la celebración del gol 969 de su carrera. El portugués comandó el 0-4 del Al-Nassr ante el Al-Wasl y metió a su equipo en las semifinales de la Champions League de Asia.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League

La polémica estalló al minuto 11 cuando Ronaldo anotó el primer tanto del partido, que generó la reacción provocadora de los fans del Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. El gol llegó cuando CR7 remató de pierna derecha y con potencia un centro de Nawaf Boushal.

Con gritos de “Messi”, los fans comenzaron a provocar al portugués, quien siguió caminando con calma y se llevó uno de sus dedos a la boca para expresarles que se callaran. Se trata del vigésimo sexto gol de Cristiano en lo que va de la temporada.

Con este resultado, el Al Nassr se instala entre los cuatro mejores equipos de la Liga de Campeones de Asia 2, donde enfrentará al ganador del duelo entre Al Ahli Doha y Al Hussein.

LE 969ᵉ BUT DE CRISTIANO RONALDO ! 🐐



SSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUU pic.twitter.com/6hdUo2xzWP https://t.co/Ty540sVSYs — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) April 19, 2026

No es la primera vez que en Arabia Saudita los aficionados intentan incomodar a Cristiano Ronaldo gritándole “Messi”. Desde su llegada al Al-Nassr, el portugués ha sido recibido en varios estadios con cánticos que buscan provocarlo apelando a su histórico rival.

La comparación permanente entre ambos se ha convertido en un recurso recurrente de las hinchadas rivales para intentar desestabilizarlo. En distintos partidos de la Saudi Pro League y de la King Cup, las gradas han recurrido al nombre de Messi cada vez que Cristiano toca el balón o falla una ocasión.

En más de una oportunidad, las cámaras han captado su molestia: gestos de desaprobación, miradas desafiantes e incluso respuestas directas a la grada.

Cristiano ya ha reaccionado antes a estos cánticos. En febrero de 2024, por ejemplo, respondió con un gesto de silencio hacia la afición rival tras marcar un gol. En otros encuentros ha levantado el pulgar irónicamente o ha pedido más ruido.

Messi ha vivido la misma situación. En abril de 2024, durante un partido del Inter Miami y Rayados de Monterrey en la Concacaf Champions Cup, incordiaron a Messi desde la grada con gritos de “Cristiano, Cristiano es mejor”.



Sigue leyendo:

· Cristiano llega a 968 goles tras su regreso de la lesión

· Cristiano Ronaldo huye de Arabia Saudita a Madrid tras atentado contra la embajada de Estados Unidos

· “A Cristiano Ronaldo lo vamos a atender bien”: René Higuita promete un triunfo de Colombia ante Portugal