Real Sociedad da la sorpresa y se corona campeón de la Copa del Rey sobre Atlético Madrid

La Real Sociedad dio la gran sorpresa al llevar la final de la Copa del Rey hasta los lanzamientos desde el punto penalti y conseguir la corona contra el gran favorito, Atlético de Madrid, que esta semana se había metido a las semifinales de la UEFA Champions League.

El equipo de San Sebastián, que empató 2-2 en los 120 minutos, se quedó con título que apenas había ganado en dos oportunidades, 1987 y 2020. Ya había sido finalista en otras cuatro ocasiones.

Partido lleno de emociones en 120 minutos

Muchos hinchas apenas se acomodaban en sus asientos cuando Real Sociedad se fue arriba, a los 14 segundos, con un gol de cabeza de Ander Barrenetxea, tras un centro del portugués Gonçalo Guedes.

Sin embargo, los dirigidos por Diego Simeone se levantaron de ese golpe y, en el minuto 18, anotaron el tanto del empate, con un remate de Ademola Lookman, con asistencia de Antoine Griezmann.

La Real Sociedad recuperó la ventaja poco antes del descanso, tras un penalti del portero Juan Musso sobre Gonçalo Guedes, que Mikel Oyarzabal transformó en el 1-2.

El segundo tiempo fue todo para el Atlético, al que, sin embargo, le faltó efectividad, a pesar de que puso a la Real Sociedad contra las cuerdas.

Le alcanzó para forzar el alargue con un golazo del argentino Julián Álvarez, en el minuto 83, cuando recibió un pase de su compatriota Thiago Almada, se abrió camino y encontró el hueco para pegarle desde el borde del área y romperle el arco a Unai Marrero.

Al juego le sobró el alargue. Los dos equipos bajaron un poco el ritmo después de haber protagonizado un gran mano a mano y el título se definió desde el punto blanco.

Penales de infarto

El primer cobro fue para el Atlético, pero Alexander Sørloth no pudo convertir, ya que su disparo fue detenido por el arquero rival, lo que marcó el inicio complicado para el equipo rojiblanco.

Acto seguido, la Real Sociedad tomó ventaja con el tanto de Carlos Soler, quien ejecutó con precisión para poner el 1-0 en la serie.

La presión pasó al Atlético, y nuevamente falló, esta vez con Julián Álvarez, que no logró convertir su lanzamiento, dejando a su equipo en desventaja.

Sin embargo, la Real también tuvo su momento de error, cuando Orri Óskarsson vio cómo su cobro fue atajado por Juan Musso, manteniendo con vida al Atlético.

La serie continuó con los goles de Nicolás González para el Atlético y Luka Sučić para la Real, seguidos por las conversiones de Thiago Almada y Aihen Muñoz, manteniendo la ventaja del equipo vasco.

Finalmente, tras el gol de Álex Baena para el Atlético, fue Pablo Marín quien selló la victoria al convertir el penal definitivo, dándole el título a la Real Sociedad en una tanda que definió una final llena de emociones.

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