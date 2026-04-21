Alan Osmond, miembro de The Osmonds, falleció a los 76 años

El cantante Alan Osmond falleció a los 76 años, según informó un portavoz de la familia. Osmond era el miembro de mayor edad de “The Osmonds”.

El portavoz señaló a ABC4 Utah y a KUTV que Alan murió alrededor de las 8:30 pm hora local del lunes 20 de abril. El músico falleció en compañía de su esposa Suzanne Pinegar Osmond y sus ocho hijos.

Osmond estuvo internado en el hospital durante los últimos días de su vida en cuidados intensivos; luego fue llevado a su casa en Lehi, Utah, donde permaneció acompañado de su familia hasta el momento de su muerte.

Alan Osmond fue diagnosticado con esclerosis múltiple en 1987, lo que lo obligó a retirarse de los escenarios. De acuerdo con la Clínica Mayo, la esclerosis múltiple puede causar entumecimiento, debilidad, problemas para caminar, cambios en la visión y otros síntomas.

Uno de los hijos de Osmond, Doug Osmond, recordó a su padre y a la manera en la que enfrentaba su enfermedad sin quejarse y de una manera positiva.

“Él es mi héroe. Nunca he conocido a nadie más positivo en mi vida. Jamás lo oí quejarse, ni una sola vez. Decía: ‘Puede que tenga esclerosis múltiple, pero la esclerosis múltiple no me tiene a mí’. Ese era su lema y siempre se preocupaba por los demás. … La familia siempre fue su prioridad y su fe estaba presente en todo lo que hacía”, dijo a Associated Press.

En la década de 1950 inició un grupo musical con sus hermanos y, con el paso del tiempo, se convirtió en un grupo con actuación recurrente en el programa “The Andy Williams Show”. El grupo continuó ascendiendo en la industria musical e incluso en 1971 los Osmonds consiguieron nueve discos de oro, superando a The Beatles y Elvis Presley.

Merrill Osmond, hermano de Alan, lamentó la muerte del músico. “Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de mi querido hermano, Alan Osmond. Me siento agradecido de haber estado con él poco antes de su muerte y de haber compartido un último momento significativo juntos. Alan fue un creador talentoso, un hombre de fe y un alma profundamente amorosa cuya vida fue una bendición para muchos”, dijo en un comunicado obtenido por PEOPLE. “Nuestra familia agradece las muestras de cariño y las oraciones. Honraremos su memoria y el mensaje que tanto le importaba. Lo echaremos muchísimo de menos”, añadió Merrill.

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