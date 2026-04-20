Zayn Malik cancela sus compromisos tras ser hospitalizado
Zayn Malik fue hospitalizado y tuvo que cancelar la promoción de su álbum "Konnakol" mientras se recupera
El cantante Zayn Malik canceló sus compromisos profesionales luego de que fue hospitalizado el pasado viernes 17 de abril por un problema de salud no especificado.
El exintegrante de “One Direction” se encuentra en medio de la promoción de su nuevo álbum “Konnakol”, pero sus actividades fueron interrumpidas, ya que tuvo que ser hospitalizado. El propio artista publicó una foto desde el hospital.
“Me duele mucho no poder verlos a todos esta semana. No estaría donde estoy hoy sin ustedes y les agradezco enormemente su comprensión”, escribió en la publicación.
En medio de su recuperación, tuvo que suspender sus compromisos mientras se recupera de la afección. Una fuente dijo a PEOPLE que el músico suspendió la promoción de su álbum, incluyendo una aparición previamente programada en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y encuentros con fans.
“Todavía está lidiando con sus problemas de salud. Tenía previsto aparecer en el programa de Fallon, pero no puede hacerlo por recomendación médica”, dijo la fuente.
De acuerdo con la información de la fuente, Zayn Malik está buscando tratamiento médico adicional del “cardiólogo número uno del mundo”. Hasta el momento se desconoce cuál es el problema de salud que llevó a Zayn Malik al hospital y a buscar atención médica especial.
El ex “One Direction” tiene previsto iniciar una gira de estadios a finales de este año por Norteamérica. Han pasado 10 años desde su debut en solitario con el lanzamiento de “Mind of Mine”, y con su nuevo álbum, Zayn Malik considera que continúa evolucionando en la música y “Konnakol” es la prueba de eso.
“Desde que empecé a componer mi propia música, siempre me he inspirado en mis raíces. Este álbum es una evolución de esa comprensión, sabiendo ahora más que nunca quién soy, de dónde vengo y adónde quiero ir”, declaró a PEOPLE anteriormente sobre su nuevo trabajo.
La gira de Zayn Malik comenzará el 12 de mayo en Manchester, Inglaterra, y terminará el 20 de noviembre en Miami.
A continuación, puedes consultar las fechas de la gira KONNAKOL de Zayn Malik.
- 12 de mayo – Manchester, Reino Unido – AO Arena
- 16 de mayo – Glasgow, Reino Unido – OVO Hydro
- 19 de mayo – Birmingham, Reino Unido – Utilita Arena Birmingham
- 23 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2
- 14 de junio – Monterrey, MX – Estadio Borregos
- 17 de junio – Guadalajara, México – Arena VFG
- 20 de junio – Ciudad de México, MX – Estadio GNP Seguros
- 19 de julio – Filadelfia, PA – Xfinity Mobile Arena
- 20 de julio – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena
- 23 de julio – Milwaukee, WI – Foro de Fiserv
- 24 de julio – St. Paul, Minnesota – Grand Casino Arena
- 27 de julio – Chicago, IL – United Center
- 28 de julio – Indianápolis, IN – Gainbridge Fieldhouse
- 31 de julio – Nashville, TN – Bridgestone Arena
- 24 de agosto – Phoenix, Arizona – Centro de Comparación de Hipotecas
- 25 de agosto – San Diego, CA – Pechanga Arena San Diego
- 28 de agosto – Inglewood, CA – Intuit Dome
- 1 de septiembre – Anaheim, CA – Honda Center
- 2 de septiembre – San Francisco, CA – Chase Center
- 5 de septiembre – Seattle, WA – Climate Pledge Arena
- 2 de octubre – Santiago, CL – Movistar Arena
- 6 de octubre – Buenos Aires, AR – Movistar Arena
- 10 de octubre – São Paulo, BR – Allianz Parque
- 14 de octubre – Lima, PE – Costa 21
- 7 de noviembre – Buffalo, Nueva York – KeyBank Center
- 8 de noviembre – Detroit, MI – Little Caesars Arena
- 11 de noviembre – Washington, DC – Capital One Arena
- 12 de noviembre – Charlotte, Carolina del Norte – Spectrum Center
- 15 de noviembre – Boston, MA – TD Garden
- 19 de noviembre – Orlando, FL – Kia Center
- 20 de noviembre – Miami, FL – Kaseya Center
