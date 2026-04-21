Mariah Carey reacciona al ser excluida del Salón de la Fama del Rock & Roll: “¿A quién le importa?”

La cantante Mariah Carey fue cuestionada sobre su impresión al ser excluida por tercera vez del Salón de la Fama del Rock & Roll en la clase de 2026.

Carey fue abordada por la prensa al salir del hotel The Peninsula, en Manhattan, Nueva York. En declaraciones recogidas por TMZ, la cantante respondió a la pregunta sobre si estaba molesta al no ser incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll.

“No, punto”, respondió tajantemente a la prensa.

La artista amplió su respuesta aclarando que no le da demasiada importancia a ese reconocimiento. “¿A quién le importa? Dénselo a otra persona. Fantástico”, dijo Mariah Carey.

Mariah Carey fue nominada para formar parte de la clase de 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll junto con otras estrellas de la música. Sin embargo, no fue elegida para la inclusión de este año. Mariah Carey fue nominada en 2021 y 2023, pero tampoco fue elegida. Otras artistas nominadas como P!INK, Lauryn Hill y Shakira no fueron incluidas.

Los que sí entraron al Salón de la Fama del Rock & Roll fueron:

Phil Collins

Billy Idol,

Iron Maiden

Joy Division/New Order

Oasis

Sade

Luther Vandross

Wu-Tang Clan.

Phil Collins, Luther Vandross y Wu-Tang Clan fueron nominados por primera vez, mientras que Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis y Sade ya han sido nominados en el pasado.

Una de las sorpresas de este año fue la inclusión de la fallecida cantante cubana Celia Cruz con el Premio Influencia Temprana. De esta manera, la famosa intérprete se convierte en la primera artista femenina nacida y criada en Latinoamérica y la primera afrocubana en ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll, marcando un hito para la música tropical.

Junto a Celia Cruz también se incluyeron los artistas Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons, quienes ingresaron al Salón de la Fama bajo este reconocimiento especial.

Los fans tienen la posibilidad de votar por su artista favorito para la elección de este año. Sin embargo, no es un factor decisivo. El proceso combina el voto de más de mil 200 músicos, ejecutivos, periodistas y expertos de la industria con el del público.

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