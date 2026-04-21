Caucus Hispano del Congreso le dio la bienvenida a Analilia Mejía tras juramentarse formalmente

El Caucus Hispano del Congreso (CHC) formalizó la entrada de la representante Analilia Mejía (NJ-11) tras su toma de posesión oficial, lo que representa que la organización alcanza un total de 44 legisladores activos, reforzando la representación de las comunidades de origen dominicano y colombiano en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

El presidente del CHC, Adriano Espaillat (NY-13), destacó en un comunicado del grupo la relevancia de este nombramiento, y subrayó la trayectoria de Mejía en el servicio público y su compromiso con los derechos laborales de las familias trabajadoras.

Herencia colombiana presente en el Congreso

La llegada de Mejía al Congreso marca un hito demográfico dentro de la institución. Según los registros oficiales, la legisladora se posiciona como la segunda mujer de ascendencia colombiana en ocupar un escaño en la Cámara.

Asimismo, comparte con el representante Espaillat el origen domínico-americano, ampliando la diversidad de voces dentro del bloque hispano.

“Me alegra enormemente dar la bienvenida a Analilia Mejía, mi compañera domínico-americana y segunda colombo-americana en servir en la Cámara de Representantes, como la miembro número 44 del Caucus Hispano del Congreso“, manifestó Espaillat.

Virtudes de Mejía destacadas por el CHC

El liderazgo del Caucus resaltó el perfil de la representante del 11.º Distrito de Nueva Jersey, centrándose en su experiencia directa con el ámbito sindical y su capacidad de gestión comunitaria.

Espaillat la calificó como una “luchadora y servidora pública excepcional”, añadiendo que la congresista “conoce de primera mano la diferencia que un buen empleo sindical puede marcar para una familia, y sabe cómo retribuir a su comunidad”.

Fortalecimiento del CHC con la llegada de Mejía

La integración de Mejía busca potenciar la capacidad de influencia del CHC en la agenda legislativa federal. El comunicado oficial del Caucus asegura que su participación directa en las sesiones de trabajo contribuirá a una estructura más robusta.

“Su presencia nos hará un Caucus más fuerte y mejor. Felicitaciones a los votantes del 11.º Distrito Congressional de Nueva Jersey — su voz se escuchará en el Congreso”, concluyó el presidente del CHC.