Foto tomada por la tripulación de Artemis II muestra cómo ha cambiado la Tierra en 58 años

Cuando el comandante del Apolo 8, Frank Borman, vio por primera vez la cara oculta de la Luna desde la ventana de su nave en 1968, quedó impactado por su aspecto desolador.

“La superficie lunar estaba terriblemente dañada por cráteres de meteoritos y restos volcánicos”, me contó durante una entrevista con la BBC en 2018. “Era gris, negra o blanca; no tenía absolutamente ningún color, y estaba hecha un desastre”.

Pero cuando la nave completó su cuarta órbita lunar, de repente, apareció una vista muy diferente.

“Miramos hacia arriba y allí estaba la Tierra al fondo, asomando sobre la superficie lunar. Bill Anders tomó la fotografía que probablemente se convirtió en una de las imágenes más significativas jamás tomadas por el ser humano”, dijo Borman.

“La Tierra era lo único en todo el universo que tenía color; fue una visión extraordinaria. Somos muy, muy afortunados de vivir en este planeta”.

Esta fotografía del amanecer de la Tierra (o Earthrise, en inglés), como pronto se la conoció, se convirtió en una de las imágenes más reproducidas de todos los tiempos. Al mostrar nuestro planeta en el contexto del desierto lunar y la inmensidad del espacio, impulsó el movimiento ecologista, lo que llevó a la creación del Día de la Tierra en 1970.

Cincuenta y ocho años después, los astronautas de la NASA han tomado otra impactante fotografía de la Tierra sumergiéndose bajo un árido paisaje lunar: “Earthset” (o Atardecer, o Puesta de la Tierra, en español). Durante su sobrevuelo de la Luna a principios de este mes, la tripulación de Artemis II capturó la nueva imagen de nuestro frágil planeta azul en la vasta extensión del espacio. (Desconocemos quién tomó la fotografía esta vez, ya que los cuatro astronautas optaron por no atribuir las fotos a personas individuales, sino a toda la tripulación).

En términos geológicos, poco más de medio siglo es apenas la sombra de un parpadeo. Pero el cambio climático ha alterado significativamente la superficie de nuestro planeta en las últimas seis décadas. Expertos explican a la BBC las diferencias visibles entre las fotos del amanecer y el atardecer y lo que estas nos revelan sobre nuestro planeta entonces y ahora.

La fotografía fue tomada por la tripulación de Artemis durante un sobrevuelo de siete horas alrededor de la Luna. (Foto: NASA)

A pesar de su impacto y legado, lo más sorprendente de la fotografía del amanecer terrestre es que nadie en la NASA la había previsto. “La tomaron por casualidad, ¿verdad?”, dice la astronauta estadounidense Sian Proctor, piloto de la primera misión espacial totalmente civil (llamada Inspiration). “El Apolo 8 cambió nuestra visión del planeta, y creo que eso es lo que necesitamos ahora mismo: más inspiración”.

Cuando pregunté en la rueda de prensa posterior al lanzamiento de Artemis sobre los planes para una nueva fotografía del amanecer terrestre, quedó claro que, esta vez, la NASA no iba a ser tomada por sorpresa.

“Haremos todo lo posible para que esto suceda”, respondió Lori Glaze, directora de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la agencia.

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