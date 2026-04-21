Dominicano Luis Gil comandó blanqueo de Yankees ante Red Sox en Fenway Park

El abridor nacido en República Dominicana, Luis Gil permitió par de imparables a lo largo de seis entradas completas, Giancarlo Stanton conectó jonrón y remolcó tres anotaciones, para que los New York Yankees derrotaran por 4-0 a los Boston Red Sox este martes, en el arranque de su serie de tres encuentros.

Gil (1-1), se mantuvo por 6 entradas y un tercio, donde ponchó a dos y regaló tres bases por bolas. Brent Headrick, Tim Hill y David Bednar se encargaron del resto, con sólo dos imparables más admitidos.

Por su parte, Connely Early (1-1) fue el derrotado en 5.1 entradas, en las que admitió cinco imparables y tres carreras, con cuatro ponches y tres pasaportes gratis.

Giancarlo Stanton comandó el ataque de Yankees

Los Yankees se fueron al frente en el marcador en la apertura de la segunda entrada, cuando Giancarlo Stanton conectó su tercer cuadrangular de la temporada, un cañonazo de 369 pies por encima de la barda del jardín izquierdo.

El bateador designado llegó al juego sin hits en 17 turnos esta temporada contra lanzadores zurdos, pero corrigió eso ante Connelly Early, enviando un slider del segundo inning hacia Lansdowne Street. La bola salió disparada del bate de Stanton a 111.5 mph.

Early había mantenido a los Yankees sin anotar hasta el sexto, cuando Stanton volvió a hacer daño, esta vez conectando un cambio hacia el jardín izquierdo-central que amplió la ventaja al remolcar al dominicano Amed Rosario y Aaron Judge.

Randal Grichuk con otro doblete entre izquierdo y central envió a la registradora a Cody Bellinger con la cuarta carrera de los neoyorquinos.

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