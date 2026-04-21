Cam Schlittler afirma que fans de Red Sox le han enviado amenazas de muerte

Cam Schlittler, pitcher de los Yankees de Nueva York, reveló que ha recibido junto a su familia amenazas de muerte de fans de los Red Sox antes de su apertura este martes en Fenway Park.

Schlittler reveló, durante una entrevista con el New York Post, que su familia ha recibido amenazas de muerte, aunque comparó las amenazas con bromas y no siente la necesidad de llamar a la policía.

“A la mayoría de los aficionados normales les da igual, ¿verdad?”, declaró Schlittler al periódico. “Solo a esos fanáticos acérrimos, que no tienen nada más en la vida que el béisbol o los deportes, les importa esto, y el hecho de que yo juegue para los Yankees lo empeora aún más para ellos”.

El pitcher de los Yankees creció como fanático de los Boston Red Sox en Walpole, pero debutó en 2025 con los Bombarderos del Bronx y este año es firme candidato al Novato del Año.

Yankees pitcher Cam Schlittler said he and his family have received threats ahead of his start vs. the Red Sox, but he's "excited" to be making his Fenway Park debut on Thursday ⬇️ https://t.co/7B7U8B4mr0 — ESPN (@espn) April 20, 2026

En postemporada, Schlittler se convirtió en el primer lanzador de postemporada con al menos ocho entradas sin permitir carreras y 12 ponches sin conceder bases por bolas, llevando a Nueva York a una victoria decisiva de 4-0 sobre Boston en Nueva York.

Cam Schlittler no está nervioso por enfrentar a Red Sox

Cam Schlittler tiene un récord de 2-1 con una efectividad de 1.95 y 36 ponches en 5 apariciones esta temporada.

Esta será la primera salida de Schlittler ante Boston en temporada regular. El derecho viene de 7.0 innings sin permitir carreras ante los Orioles de Baltimore.

El lanzador de los Yankees contó que no siente nervios de enfrentarse a los aficionados de Boston en una de las rivalidades más fuertes de las Grandes Ligas.

“Va a ser terrible, va a ser terrible”, dijo Schlittler al Post. “No estoy nervioso, pero va a haber mucho ruido. Probablemente habrá tipos de mi edad o un poco más jóvenes sentados justo afuera del bullpen, gritando lo que sea, probablemente tirándome cosas, tratando de agarrarme.

“Eso es más o menos lo que espero. Así que sé que los muchachos están emocionados y yo también”.

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