Mets caen nuevamente ante Chicago y ponen la peor racha de derrotas en 22 años

Los New York Mets siguen sin levantar cabeza y perdieron por décima vez consecutiva, la peor racha del equipo en los últimos 22 años.

El equipo Metropolitano cayó 4-2 ante Chicago Cubs en el Wrigley Field para llegar a su décima derrota al hilo. Los Mets no perdían 10 o más juegos desde que cayeron 11 veces consecutivas en la temporada de 2004 bajo el mando del manager Art Howe.

La racha más larga de derrotas para los Mets es de 17 juegos que la tuvieron en 1962. Esta es la tercera vez en la historia de la franquicia que el conjunto de Nueva York pierde 10 juegos en fila.

Cuatro equipos en la historia han perdido 10 juegos o más en fila y han logrado llegar a la postemporada. Solo uno de esos equipos tuvo la racha de derrotas en abril e igual llegó a los playoffs: los Gigantes de 1951, que cayeron en 11 juegos seguidos.

Final: #Mets 2, Chicago (NL) 4 — New York Mets (@Mets) April 18, 2026

Freddy Peralta no pudo ser dominante para los Mets

Los Mets han carecido de ofensiva y tampoco su pitcheo abridor ha logrado empezar una reacción positiva para los dirigidos por Carlos Mendoza.

Freddy Peralta, quien subió a la lomita este sábado, lanzó 5.2 innings de tres carreras limpias, 2 boletos, 3 ponches y 3 hits permitidos. El dominicano recibió un jonrón de Ian Happ y dejó corredores en base en el sexto capítulo.

Brooks Raley relevó a Peralta y recibió un jonrón de tres carreras que volteó la pizarra a favor de los Cubs para poner ventaja de 4-1.

Francisco Álvarez logró embasarse por error y los Mets descontaron en el octavo capítulo, pero no fue suficiente para la ofensiva. La alineación conectó siete imparables, pero bateó de 6-0 con corredores en posición anotadora.

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