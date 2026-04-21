Odell Beckham Jr. entrena con los Giants: ¿Posible regreso a Nueva York en 2026?

Los New York Giants tuvieron este lunes a Odell Beckham Jr. para una sesión de entrenamiento, mientras sigue como agente libre y se someterá a una prueba física, según informó ESPN.

Aunque el jugador entrenó con los Giants, esto no quiere decir que su regreso sea una seguridad para esta temporada. El reporte indica que los Giants esperarán a ver cómo se desarrolla el Draft 2026 y allí tomar una decisión.

Los Giants se mostraron abiertos a la posibilidad de un regreso, pero primero querían verlo en un entrenamiento, sobre todo de un jugador que no vio acción en la última temporada. La última vez que jugó fue en la campaña 2024-2025 con los Miami Dolphins.

Former #Giants star WR Odell Beckham Jr worked out for his old team today, per me and @MikeGarafolo. A reunion seems possible. pic.twitter.com/BpCQFmcmZL — Ian Rapoport (@RapSheet) April 20, 2026

Odell Beckham se ha mostrado abierto a regresar a NY Giants

Odell Beckham expresó hace varías semanas que estaba abierto a regresar a los Giants, siempre y cuando se le presente la oportunidad.

“Suena genial; si se presenta esa oportunidad, me encantaría hacerlo. Me entusiasmaría mucho”, comentó Beckham a la presentadora de programas deportivos Kay Adams en una entrevista previa al Fanatics Flag Football Classic, celebrado en Los Angeles el mes pasado.

John Harbaugh, nuevo entrenador en jefe de los Giants, tendría que aprobar el regreso de Beckham, un jugador que conoce y ha tenido en sus filas.

El receptor jugó con Harbaugh durante la temporada 2023 en los Ravens de Baltimore. En esa campaña registró 35 recepciones para 565 yardas y tres touchdowns.

“Él y yo conversamos. Nos enviamos mensajes de texto”, dijo Harbaugh. “Hemos mantenido una relación realmente excelente. Es una de mis personas favoritas en el mundo. No es como si uno no hablara con los jugadores sobre este tipo de cosas. Y, ciertamente, nosotros lo hemos hecho”.

Los Giants deberán analizar si traen a Odell Beckham Jr. luego de extender el contrato Isaiah Hodgins y firmaron a Darnell Money y Calvin Austin III en la agencia libre.

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