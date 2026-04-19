Reportera de NFL, Dianna Russini, rescata a anciano y perro de accidente en pleno escándalo por fotos comprometedoras

En pleno escándalo por sus fotos comprometedoras con el entrenador de New England Patriots, Mike Vrabel, la reportera de NFL, Dianna Russini, rescató a un hombre de la tercera edad y a su perro de un accidente de auto en Wyckoff, Nueva Jersey.

De acuerdo con Page Six, un testigo presencial declaró al medio que ella conducía por la misma carretera cuando ocurrió el choque y se detuvo para ayudar.

El teniente de policía Joseph Soto comentó a la filial local de ‘Patch’ que un joven de 17 años en un Honda Civic giró a la izquierda hacia la avenida Cedar Hill desde la avenida Sicomac y colisionó con un Jeep.

Soto explicó al medio que el Jeep se volcó sobre su costado debido al impacto, dejando atrapados al conductor de 73 años y a un perro dentro del vehículo.

La cadena TMZ Sports obtuvo un video de la escena del accidente donde se puede apreciar que ambos vehículos sufrieron daños considerables.

Dianna Russini rescues an elderly man and his dog from a car crash. https://t.co/L2nTAfVAQ2 pic.twitter.com/IXu7bpIluT — TMZ (@TMZ) April 17, 2026

El testigo le dijo a Page Six que Russini estaba supuestamente con “un hombre alto” que la ayudó a subir al Jeep, donde ella presuntamente logró abrir la puerta. “Ella y el otro sujeto sacaron al conductor y a su perro del Jeep”, relató.

Este supuesto acto humanitario de Russini ocurrió el pasado viernes, tan solo un día después de haber anunciado su renuncia a ‘The Athletic’ en medio del escándalo por la filtración de fotos comprometedoras con Mike Vrabel.

La renuncia de Russini se da a menos de una semana de que Page Six y ‘The New York Post’ publicaran unas fotografías en las que aparece la reportera junto al coach de New England Patriots, Mike Vrabel, en traje de baño, tomados de la mano y abrazándose en el techo de un bungalow de resort en Sedona, Arizona.

Días antes de la renuncia, la periodista de ‘The Athletic’ fue suspendida de su empleo mientras avanzaba una investigación para esclarecer la polémica.

El escándalo estalló debido a que Mike Vrabel ha estado casado con Jen Vrabel desde 1999 y Dianna Russini ha estado unida en matrimonio con Kevin Goldschmidt, un ejecutivo de Shake Shack, desde 2020.

El lenguaje corporal visto en las imágenes generó especulación sobre una relación extramatrimonial entre ambos.



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