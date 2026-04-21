Pronóstico del tiempo en Chicago, Illinois para este martes 21 de abril

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Es por eso que aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy martes 21 de abril.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima y los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 55 durante la primera mitad del día y del 25 a lo largo de la noche. Luego, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 13.67 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 06:01 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:38 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se prevén nubes y claros. La temperatura máxima estimada será de 61 grados Fahrenheit (16ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 54 (12 grados Celsius). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 6% por la mañana, 13% por la tarde y 6% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima