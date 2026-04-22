9 trabajos que pagan más de $100,000 al año y con mucha demanda

El mercado laboral en Estados Unidos sigue ofreciendo oportunidades bien pagadas para quienes cuentan con la preparación adecuada. De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés), hay varias profesiones que ya superan los $100,000 anuales y además proyectan crecimiento en los próximos años.

A continuación, un repaso de nueve empleos con altos ingresos y perspectivas favorables.

1. Técnicos de elevadores y escaleras eléctricas

Salario medio anual: $106,580

Se encargan de instalar, dar mantenimiento y reparar elevadores y escaleras eléctricas. El empleo crecería 5% en la próxima década. Generalmente se requiere diploma de preparatoria, capacitación como aprendiz y licencia.

2. Ingenieros eléctricos

Salario medio anual: $118,780

Diseñan, desarrollan y prueban equipos eléctricos. Es necesario contar con licenciatura en ingeniería. El sector crecería 7% hacia 2034, por encima del promedio.

3. Actuarios

Salario medio anual: $125,770

Analizan riesgos financieros mediante estadística y datos, principalmente en seguros. Requieren licenciatura y certificación. Es una de las profesiones con mayor crecimiento: 22% en la próxima década.

4. Gerentes de relaciones públicas

Salario medio anual: $132,870

Se encargan de construir la imagen pública de empresas o clientes, incluyendo campañas, comunicación y estrategias. El empleo crecería 5%.

5. Gerentes de ventas

Salario medio anual: $138,060

Supervisan la entrega de productos o servicios y coordinan estrategias comerciales. También tienen una proyección de crecimiento de 5%.

6. Gerentes de recursos humanos

Salario medio anual: $140,030

Administran procesos de contratación, beneficios y relaciones laborales. El sector crecería 5% en la próxima década.

7. Gerentes financieros

Salario medio anual: $161,700

Elaboran reportes financieros, planean estrategias económicas y supervisan inversiones. La demanda aumentaría 15%, muy por encima del promedio.

8. Gerentes de marketing

Salario medio anual: $159,660

Diseñan campañas para promocionar productos o servicios. Se requiere experiencia previa y estudios en marketing. El crecimiento proyectado es de 6% hacia 2034.

9. Gerentes de sistemas informáticos

Salario medio anual: $171,200

Supervisan operaciones tecnológicas dentro de empresas, desde software hasta infraestructura digital. El empleo crecería 15% entre 2024 y 2034.

Empleos bien pagados con futuro

Estas profesiones no solo destacan por sus salarios, sino por su estabilidad y crecimiento esperado, lo que las convierte en opciones atractivas para quienes buscan ingresos altos a largo plazo.

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