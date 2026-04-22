Esto ganan quienes clasifican y subtitulan series y películas para Netflix

Trabajar viendo series y películas para una plataforma como Netflix suena ideal para muchos, pero detrás de esa tarea hay perfiles especializados que combinan análisis de contenido, clasificación y transcripción, con sueldos que pueden variar considerablemente.

Qué hace un ‘tagger’ o analista de contenido

Uno de los roles más conocidos es el de ‘tagger’, cuyo nombre formal dentro de la empresa es Content Analyst o Editorial Analyst.

Estos profesionales se encargan de ver películas y series para asignar etiquetas que describen el contenido, como género, tono, elenco o si incluye temas como violencia, lenguaje fuerte o consumo de drogas.

A diferencia de un crítico, no dan opiniones, sino que clasifican el contenido para facilitar que los usuarios encuentren lo que buscan.

También pueden añadir advertencias y trabajar en áreas relacionadas con análisis de datos y estrategia de contenido.

Cuánto ganan

De acuerdo con datos de Glassdoor a diciembre de 2025, el salario promedio anual es de aproximadamente $92,000, lo que equivale a poco más de $44 por hora.

Sin embargo, el rango puede variar entre $77,000 y $111,000 al año.

Algunas ofertas incluso han mostrado rangos mucho más amplios, desde $70,000 hasta $370,000, aunque no se detalla el motivo de esa diferencia.

Qué perfil buscan

Netflix suele priorizar candidatos con experiencia en redacción y edición, así como en roles como especialistas de contenido, analistas de metadatos o estrategas de insights.

También es importante tener habilidades en manejo de datos y un conocimiento profundo de cine y televisión.

Otro rol: estratega de clasificación

Otro puesto relacionado es el de Ratings Policy Strategist.

Este perfil se encarga de clasificar el contenido según estándares globales de edad y advertencias, colaborando con analistas de contenido para determinar la clasificación adecuada.

Para este puesto, se requieren al menos cinco años de experiencia en áreas como políticas, operaciones legales o moderación de contenido.

El rango salarial es similar al de los analistas: entre $70,000 y $370,000 anuales.

¿Se puede hacer desde casa?

Aunque muchos de estos puestos son de tiempo completo, no siempre son remotos.

Netflix ofrece algunos trabajos desde casa en áreas como ingeniería, datos o gestión de producto, pero los roles de clasificación suelen requerir presencia o condiciones específicas.

Subtitular: otra forma de ganar dinero

Otra opción relacionada es la subtitulación o closed captioning.

Este trabajo consiste en transcribir los diálogos de series y películas para mostrarlos como texto en pantalla, lo cual es clave para personas con discapacidad auditiva o quienes consumen contenido en otro idioma.

Estos trabajos no se ofrecen directamente en la plataforma de Netflix, sino a través de sitios externos como Rev, Scribie o GoTranscript.

Cuánto pagan por subtitular

Según ZipRecruiter, los transcriptores ganan en promedio alrededor de $20 por hora.

Este tipo de trabajo suele ser freelance y requiere rapidez para escribir y buena comprensión auditiva.

No es solo ver series

Aunque estos empleos giran en torno al entretenimiento, implican habilidades técnicas, análisis y experiencia previa.

No se trata únicamente de ver contenido, sino de procesarlo, clasificarlo y hacerlo accesible para millones de usuarios.

Sigue leyendo:

– Volvió a pasar: segunda alza de precios de Netflix en EE.UU.