No es tu salario: este cálculo muestra por qué el dinero ya no alcanza en EE.UU.

Cuando los trabajadores de muchas familias hispanas reciben su cheque, a menudo sienten que alcanza menos que hace unos años. Esa sensación no es imaginaria ni un problema de disciplina: los datos la confirman.

Desde enero de 2020, los precios al consumidor en Estados Unidos han subido alrededor de 25%, uno de los saltos más rápidos en décadas. En el mismo periodo, los salarios reales, es decir, lo que el sueldo compra después de la inflación, apenas han avanzado, y en los trabajos peor pagados incluso hay un retroceso.

Para una familia que ya vivía al límite antes de la pandemia, esa diferencia convierte cada aumento en el costo de vida (renta, gasolina o supermercado) en un recorte silencioso a otros gastos: comida, salud o tiempo libre.

El cheque sube, pero el carrito no

En el promedio nacional, entre 2025 y 2026 los salarios crecieron apenas por encima de la inflación. Si bien esto suena a alivio, en la vida diaria no se siente así. El problema es que en los rubros que más impactan el bolsillo: vivienda, comida y servicios básicos; los precios han subido más rápido que el promedio general.

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Entre 2020 y 2025, el gasto mensual promedio de un hogar pasó de unos $5,100 a $6,400 dólares, es decir, $1,300 dólares más al mes para mantener el mismo nivel de vida. Eso implica alrededor de 15,600 dólares extra al año.

Esta diferencia representaría necesitar un ingreso adicional solo para no retroceder, algo imposible para millones de familias que ya trabajan horas extra o tienen trabajos adicionales.

El salario mínimo sigue sin cambio desde 2009

La base del problema está en el piso sobre el que se construyen muchos sueldos. El salario mínimo federal sigue en $7.25 dólares por hora desde julio de 2009, la racha más larga sin aumentos en la historia del país.

Ajustado por inflación, el salario mínimo ha perdido cerca de un 30% de su valor, lo que significa que un trabajador que gana esta cantidad puede comprar mucho menos que alguien que hacía el mismo trabajo hace 16 años.

Si bien muchos estados, incluyendo Nueva York y California, han elevado sus propios salarios mínimos, millones de trabajadores siguen tasados en el sueldo mínimo federal. Varios análisis coinciden en una idea central: la crisis del costo de vida tiene como factor central una crisis de salarios estancados frente a precios que no dejan de subir.

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¿Por qué el golpe es más duro para las familias latinas?

Para la comunidad hispana, los comparativos son todavía más duros. Informes recientes señalan que seis de cada 10 familias hispanas califican su situación financiera como “regular o mala”, y la mayoría dice vivir con preocupación constante por pagar renta, comida y cuentas básicas.

En encuestas nacionales, casi cuatro de cada 10 hispanos admiten haberse saltado algunas comidas para ahorrar dinero, y alrededor de una cuarta parte ha buscado un segundo trabajo (side job) que les ayude a llegar a fin de mes.

Líderes comunitarios han subrayado que las familias negras y latinas hacen mayores sacrificios para extender su dinero: más comidas saltadas, más pagos atrasados y deudas crecientes. En términos prácticos, cuando sube la renta o el supermercado, tienen que aplicar ajustes como recortar alimentos, medicinas o descanso, no salir menos de vacaciones.

Los cuatro gastos que se comen el presupuesto

Detrás de la frase “el dinero ya no alcanza” hay cuatro áreas que explican gran parte del problema:

Vivienda: En las últimas décadas, los precios reales de la vivienda y las rentas han crecido muchísimo más rápido que los ingresos medios. Para muchas familias latinas, la vivienda absorbe más del 30% del ingreso mensual

En las últimas décadas, los precios reales de la vivienda y las rentas han crecido muchísimo más rápido que los ingresos medios. Para muchas familias latinas, la vivienda absorbe más del 30% del ingreso mensual Comida: Casi la mitad de los hogares del país dice que hoy es más difícil comprar víveres que hace un año. En muchas ciudades, llenar el carrito cuesta decenas de dólares más que antes de la pandemia

Casi la mitad de los hogares del país dice que hoy es más difícil comprar víveres que hace un año. En muchas ciudades, llenar el carrito cuesta decenas de dólares más que antes de la pandemia Salud: Los latinos se mantienen como el grupo con mayor proporción de personas sin seguro médico. Cualquier emergencia se convierte en deuda, y los pagos médicos los cubre la tarjeta de crédito

Los latinos se mantienen como el grupo con mayor proporción de personas sin seguro médico. Cualquier emergencia se convierte en deuda, y los pagos médicos los cubre la tarjeta de crédito Cuidado infantil: En varios estados, cerca de la mitad de las familias latinas considera “inasequible” el cuidado de los hijos. Sin apoyo público, uno de los padres tiene que sacrificar horas de trabajo y con ello ingreso

Estos cuatro rubros absorben la mayor parte del cheque y, cuando se combinan, pedirle a una familia que ‘ahorre más’ con el mismo ingreso es casi una burla.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre poder adquisitivo y salarios

¿Han subido los salarios en los últimos años?

Sí, en promedio los salarios nominales han subido y en 2025–2026 subieron apenas por encima de la inflación. Para muchos trabajadores, el aumento no compensa el incremento del costo de vida.

¿Cuánto más caro es vivir que en 2020?

El gasto mensual promedio de un hogar aumentó alrededor de $1,300 dólares entre 2020 y 2025. En este lapso, los precios acumularon un alza cercana al 25%. Es como agregar una renta pequeña al presupuesto anual con el mismo sueldo.

¿Por qué se insiste tanto en ajustar el salario mínimo federal?

Porque lleva congelado desde 2009. Al no ajustarse a la inflación, su poder adquisitivo cayó de forma sostenida, y arrastra el ingreso de sectores que concentran a trabajadores hispanos: servicios, limpieza, cocina, agricultura y cuidado.

¿Esto afecta igual a todos los grupos?

No. Las familias latinas tienen menos ahorro, más presión por vivienda y más riesgo de caer en deudas de alto costo cuando enfrentan algún imprevisto.

Conclusión

Para millones de familias en Estados Unidos, en especial hispanas, el problema no es que ‘no sepan manejar su dinero’, sino que los precios de rubros esenciales: techo, comida, salud, cuidado de los hijos; han subido más rápido que los salarios durante años, y el salario mínimo federal sigue atrapado en 2009.

El cálculo es sencillo: gastar más de $15,000 dólares extra al año que en 2020 sin un aumento equivalente en el ingreso deja un hueco imposible de llenar con simples consejos de ahorro.

Mientras no se actualicen los salarios y no se atienda el costo real de vida, la sensación de que “el dinero ya no alcanza” persistirá. Y aunque cada familia pueda ajustar gastos y buscar ingresos extra, se requiere de decisiones políticas que garanticen que el trabajo de una persona en Estados Unidos alcance, al menos, para vivir con dignidad.

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