Enfermera de Texas lucha por su vida tras enfermar en su luna de miel en Japón: necesita trasplante urgente

Una luna de miel soñada se convirtió en una pesadilla médica para una joven enfermera de Texas que hoy lucha por su vida tras enfermar gravemente apenas días después de llegar a Japón.

El caso de Sarah Danh, de 27 años, ha conmocionado a su comunidad y movilizado a médicos, familiares y donantes, mientras permanece hospitalizada a la espera de un trasplante de hígado que podría salvarle la vida.

Danh, quien trabaja como enfermera de parto y alumbramiento en el Methodist Hospital Stone Oak, en San Antonio, había celebrado su boda el pasado 21 de marzo junto a su pareja, Luke Gradl, de 28. La ceremonia, realizada en el vecindario de Spring Branch en Houston, fue descrita por el propio Gradl como “la boda de sus sueños”. Semanas después, el 8 de abril, la pareja emprendió su viaje de luna de miel hacia Tokio con la intención de pasar 16 días recorriendo el país asiático.

Sin embargo, la ilusión duró muy poco. Según relató Gradl a medios locales, el mismo día de su llegada, Danh comenzó a sentirse mal. Aunque en un inicio pensaron que se trataba de un malestar pasajero propio del cansancio del viaje, la situación se agravó rápidamente.

“Cuando llegamos al hotel, ella no se sentía bien. Decidimos descansar ese día, pensando que podíamos recuperarnos y seguir con el plan”, explicó Gradl. Pero al día siguiente, los síntomas empeoraron de forma alarmante.

Esa noche, poco antes de la medianoche, Gradl decidió llevar a su esposa al hospital. Lo que parecía una simple consulta se convirtió en una emergencia médica de alta gravedad. Danh fue ingresada en la sala de urgencias y, al día siguiente, trasladada a la unidad de cuidados intensivos (UCI) debido a un deterioro crítico de su salud.

Entre los síntomas que presentó se encontraban ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), dolores corporales intensos y vómitos persistentes. Los médicos en Japón diagnosticaron a Danh con insuficiencia hepática aguda, una condición potencialmente mortal que requiere intervención inmediata.

La situación se complicó aún más cuando se detectaron fallas adicionales en su organismo, incluyendo insuficiencia renal y presión intracraneal elevada, lo que incrementó significativamente el riesgo para su vida. Gradl describió el momento como “una prueba como ninguna otra”.

Lo más desconcertante para la familia es que Danh no presentaba síntomas ni problemas de salud antes del viaje. Su condición previa era estable, lo que ha generado incertidumbre sobre el origen exacto de la enfermedad.

Un traslado médico de alto riesgo

Ante la gravedad del caso y la necesidad urgente de un trasplante de hígado, se organizó un complejo operativo para trasladar a Danh desde Japón hasta San Antonio. El vuelo médico, que duró aproximadamente 20 horas e incluyó 3 escalas para reabastecimiento de combustible, representó un riesgo considerable debido a su estado crítico.

Imágenes captadas durante el traslado muestran a Danh inmovilizada en una camilla especializada, siendo cuidadosamente subida a la aeronave médica. A pesar del peligro, la familia consideró que el traslado era su mejor oportunidad de supervivencia.

El operativo fue posible gracias a la coordinación entre AirMed, el hospital donde trabaja Danh y la red de HCA Healthcare, que facilitaron los recursos necesarios para el traslado internacional.

“Esa generosidad significa más de lo que podemos expresar con palabras”, expresó la familia en declaraciones posteriores. También agradecieron al equipo médico en Japón, que trabajó sin descanso para estabilizar a la paciente antes de su evacuación.

Actualmente, Danh se encuentra hospitalizada, donde un equipo de trasplantes ya está preparado para intervenir en cuanto haya un órgano disponible. La rapidez con la que pueda realizarse el trasplante será clave para su recuperación.

Mientras tanto, familiares, amigos y miembros de la comunidad han mostrado un apoyo masivo. Una campaña de recaudación en GoFundMe ha logrado reunir más de $178,000 dólares, fondos destinados a cubrir los gastos médicos y apoyar a la familia durante este difícil proceso.

“Su apoyo nos dio fuerza, esperanza y consuelo en uno de los momentos más duros de nuestras vidas”, expresó la familia en un mensaje de agradecimiento.

El caso de Danh también ha despertado interrogantes sobre las causas de la insuficiencia hepática aguda en personas jóvenes y aparentemente sanas. Esta condición puede estar relacionada con infecciones virales, reacciones a medicamentos o toxinas, aunque en algunos casos no se logra identificar una causa específica.

Especialistas señalan que la detección temprana es clave, pero reconocen que la rapidez con la que progresó la enfermedad en este caso es particularmente inusual.

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