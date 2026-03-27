Volvió a pasar: segunda alza de precios de Netflix en EE.UU.

Llegan nuevas noticias para los usuarios de Netflix, pero esta vez no son del agrado de nadie. La plataforma actualizó en su web los precios de sus tres planes en Estados Unidos.

Con el ajuste, el plan Estándar con anuncios pasa a costar 8,99 dólares al mes, un incremento frente a los 7,99 anteriores. El plan Estándar sin anuncios, el más popular históricamente, sube a 19,99 dólares, mientras que el Premium asciende a 26,99 dólares mensuales.

Son incrementos que la compañía considera parte de su “poder de fijación de precios”, un término frecuente en la industria cuando una plataforma cree que su propuesta es lo suficientemente sólida para sostener un alza sin grandes fugas de usuarios.

Desde la empresa explicaron a “Variety” el motivo del cambio: “Nuestro enfoque sigue siendo el mismo: seguimos ofreciendo una variedad de precios y planes para satisfacer diversas necesidades, y a medida que brindamos más valor a nuestros miembros, actualizamos nuestros precios para poder reinvertir en entretenimiento de calidad y mejorar su experiencia”. La compañía recordó que supera los 325 millones de suscriptores hacia finales de 2025, una cifra que les da margen para este tipo de movimientos.

Los nuevos usuarios verán las tarifas actualizadas de inmediato, mientras que los actuales recibirán un correo con un mes de anticipación antes de que el aumento entre en vigor, dependiendo del ciclo de facturación de cada uno.

Un ajuste que llega en medio de maniobras empresariales

La compañía ya había realizado una subida similar durante el primer trimestre de 2025, la primera en tres años para el plan Estándar. Esta nueva modificación aparece poco después de que Warner Bros. Discovery cancelara el acuerdo de venta de sus estudios a Netflix, tras aceptar una propuesta “superior” de Paramount Global y Skydance Media. La recompra incluyó una indemnización de 2,800 millones de dólares para la plataforma.

Tras ese movimiento empresarial, Spence Neumann, director financiero de la compañía, comentó en una conferencia con inversores que “ahora seguimos adelante, y lo hacemos con 2,800 millones de dólares en el bolsillo que no teníamos hace unas semanas”. El ejecutivo también expresó que la empresa “se siente muy optimista respecto a nuestras perspectivas de crecimiento orgánico”.

Para 2026, la plataforma proyecta ingresos cercanos a los 51,700 millones de dólares y un margen operativo del 31,5%. Además, planea invertir cerca de 20,000 millones en contenido, un 10% más que el año anterior.

Analistas de TD Cowen estiman que el incremento promedio de precios en la región de EE.UU. y Canadá será del 11%, lo que elevaría el ingreso por suscriptor en un 6% interanual en 2026.

Sigue leyendo:

Confirman la pareja para la quinta temporada de “Bridgerton”

Netflix llega al menú de McDonald’s con “KPop Demon Hunters”: dos platillos para elegir

BTS afronta su vuelta con honestidad en su nuevo documental