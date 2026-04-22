Inteligencia artificial y creatividad: ¿aliada o amenaza?

El impacto de la inteligencia artificial en el cine, la música y la publicidad ya no es una utopía, es una realidad tangible y hay que conocerla a fondo. Cada vez es más común ver cómo la IA interviene en procesos que van desde la generación de imágenes publicitarias hasta la creación de música, vídeos e incluso actuaciones en cine. Este avance ha abierto un debate global: ¿es la tecnología una aliada que potencia la creatividad o una amenaza que podría desplazarla?

Y es que aunque la creatividad y la sensibilidad son cualidades puramente humanas, es sorprendente cómo los resultados de la inteligencia artificial en muchas ocasiones, nos hacen dudar entre lo que es real y lo que no.

En publicidad, grandes marcas apuestan por la IA para generar contenido visual, convirtiéndola en parte del concepto creativo y demostrando que la tecnología puede ser una herramienta narrativa en sí misma.

En medio de esta conversación, creativos que han vivido toda esta transición tecnológica, abren el debate y exponen qué tan bueno o no, es dar la bienvenida a lo nuevo.

Conversamos con el fotógrafo y director creativo Diego Cadavid y la productora Miriam Rabascall, quienes a través de su empresa Asafilms, han trabajado en proyectos donde desarrollan campañas visuales, proyectos musicales y contenido publicitario integrando inteligencia artificial, dirección creativa y una comprensión estratégica del comportamiento de las audiencias. Sin embargo, nos cuentan que su enfoque no busca reemplazar el proceso creativo, sino complementarlo.

“La inteligencia artificial puede aportar una visión informada y aterrizada a este debate global”, explica Cadavid. “Los algoritmos reconocen patrones, pero no la intención ni la sensibilidad artística. La creatividad sigue siendo humana y eso es irremplazable”.

Y es que el colombiano afirma que lejos de ser una amenaza absoluta, la inteligencia artificial parece consolidarse como un aliado poderoso, siempre que se utilice con criterio.

El fotógrafo y director creativo Diego Cadavid y la productora Miriam Rabascall, de la empresa productora Asafilms. /Foto:Cortesía

“Como fotógrafo puedo decirte que una foto fea, sin concepto, sin objetivo, no funciona aunque le metas toda la inteligencia artificial del mundo. El arte sigue siendo del artista. Lo que estos sistemas hacen es ayudarte a tomar mejores decisiones, bajar el riesgo, identificar qué está alineado con lo que ya conectó, evitar errores caros. Pero el ojo, el timing, el criterio: eso no se fabrica. Y la suerte tampoco”, explicó.

Por otro lado, en la música, el panorama avanza a pasos acelerados. Artistas como J Balvin han experimentado con videoclips generados con inteligencia artificial, mientras otros proyectos han explorado la recreación digital de artistas o la creación de universos visuales completos.

“En música, en uno de los catálogos que analizamos, el modelo identifica los tracks con perfil de éxito al doble de la tasa que daría tirar una moneda. Suena modesto, pero en una industria donde la mayoría apuesta a ciegas, duplicar el baseline es enorme”, comentó Rabascall.

El cine tampoco se queda atrás. La IA ya se utiliza para rejuvenecer actores, recrear voces y hasta “revivir” interpretaciones, abriendo preguntas éticas sobre la autoría y la autenticidad. Un estudio global de Adobe sobre creadores digitales encontró que: 86% de los creadores a nivel global ya utiliza inteligencia artificial generativa en su flujo de trabajo creativo.

Lejos de temerle, el verdadero reto está en aprender a convivir con la inteligencia artificial y aprovechar su potencial. En un mundo donde lo automatizado gana terreno, la verdadera diferencia radica en algo que ninguna máquina puede replicar por completo: la intención humana.

La IA puede acelerar procesos, ofrecer nuevas perspectivas y abrir caminos creativos impensables, pero es el criterio, la emoción y la visión de las personas lo que le da sentido. Más que reemplazar, la tecnología invita a evolucionar, a crear mejor y a tomar decisiones más conscientes en un entorno cada vez más dinámico.

Para saber más sobre el trabajo de Asafilms, visite: https://asacreative.us.