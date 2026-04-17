Adultos en EE.UU. buscan regresar a la escuela impulsados por la IA, mejores salarios y estabilidad laboral

En un mercado laboral cada vez más marcado por la automatización, la inteligencia artificial (IA) y la incertidumbre económica, millones de adultos en Estados Unidos están replanteando su futuro profesional.

Volver a estudiar, ya sea mediante cursos universitarios en línea o certificaciones técnicas, se ha convertido en una estrategia clave para mantenerse competitivos, cambiar de carrera o asegurar ingresos más altos a largo plazo.

Un reciente estudio realizado por Eastern Washington University revela que uno de cada 5 adultos mayores de 25 años (18%) planea regresar a la escuela en el próximo año, mientras que otro 34% lo considera como una posibilidad futura. Esto reflejaría una transformación profunda en la forma en que los trabajadores conciben la educación: ya no es una etapa limitada a la juventud, sino una herramienta continua para adaptarse a los cambios del entorno laboral.

Salarios, propósito personal y cambio de carrera

Las motivaciones detrás de esta tendencia son claras y, en muchos casos, urgentes. Según la investigación, el 64% de los adultos que planean estudiar nuevamente lo hacen con la expectativa de aumentar sus ingresos. En un contexto de inflación persistente y aumento del costo de vida, mejorar el salario se ha vuelto una prioridad.

Sin embargo, el dinero no es el único factor. Más de la mitad (51%) menciona la realización personal como una razón importante, mientras que el 31% busca cambiar de carrera. Esto sugiere que muchos adultos no solo buscan estabilidad, sino también satisfacción profesional en un entorno laboral cada vez más dinámico.

Además, el impacto de la IA es cada vez más evidente. El 21% de los encuestados afirmó que regresa a la escuela específicamente por motivos de seguridad laboral frente a la automatización. En la misma línea, casi un tercio (31%) señaló que la IA ha incrementado su interés en continuar estudiando.

El papel clave de los empleadores

Uno de los factores que más influye en la decisión de volver a estudiar es el apoyo de las empresas. De acuerdo con el informe, el 70% de los adultos sería más propenso a inscribirse en programas educativos si sus empleadores ofrecieran beneficios como ayuda para la matrícula o horarios flexibles.

Este dato subraya la importancia de las políticas corporativas en el desarrollo profesional de los trabajadores. En sectores como la salud, la tecnología y la hospitalidad, donde la demanda de habilidades evoluciona rápidamente, los empleados muestran mayor disposición a capacitarse si cuentan con respaldo institucional.

También destaca que un 11% de los interesados planea comenzar sus estudios en un plazo inmediato de 3 a 6 meses, lo que refleja una urgencia creciente por adquirir nuevas competencias.

A los adultos estadounidenses no les importa invertir nuevamente en educación, siempre y cuando reciban apoyo de sus empleadores para destinar tiempo a dicha actividad. (Foto: Shutterstock)

Costos y dudas frenan el regreso a las aulas

A pesar del interés creciente, existen obstáculos significativos que impiden que muchos adultos den el paso. El principal es el costo: el 70% menciona la matrícula y las cuotas como la mayor barrera. A esto se suma el temor a endeudarse (56%) y la falta de tiempo debido al trabajo (37%) o responsabilidades familiares (35%).

Las dudas sobre el retorno de inversión también juegan un papel importante. Un 31% de los encuestados no está seguro de que el esfuerzo económico y de tiempo se traduzca en beneficios concretos a corto plazo.

En cuanto a la financiación, el 42% planea pagar sus estudios con ingresos actuales, el 38% recurriría a ahorros personales y el 33% buscaría becas o subvenciones. Los préstamos estudiantiles federales (32%) y privados (23%) siguen siendo opciones relevantes, aunque generan preocupación.

El tiempo estimado para recuperar la inversión educativa varía considerablemente. Mientras algunos esperan hacerlo en uno o 2 años (23%), otros creen que tomará entre 3 y 4 años (25%) o incluso más. Un 6% considera que nunca obtendrá un beneficio financiero directo.

Miedo a quedarse atrás en un mercado cambiante

El temor a la obsolescencia laboral es otro motor clave. 2 de cada 5 adultos creen que sus habilidades actuales podrían quedar desactualizadas en los próximos 5 años si no continúan aprendiendo. Esta percepción está estrechamente vinculada con la rápida evolución tecnológica y la automatización de tareas.

Además, el 70% de los encuestados considera que adquirir más educación mejoraría significativamente su seguridad laboral a largo plazo. Este dato refuerza la idea de que la formación continua ya no es opcional, sino esencial en muchas industrias.

Por otro lado, el aumento del costo de vida también impulsa esta tendencia: el 35% afirma que las presiones económicas lo motivan a volver a estudiar.

Nueva York lidera el interés en educación para adultos

El análisis de datos de búsqueda en Google muestra diferencias regionales marcadas en el interés por la educación continua. Nueva York encabeza la lista de estados con mayor interés per cápita en regresar a la escuela, seguido por Georgia e Illinois.

El noreste del país destaca especialmente, con varios estados bien posicionados, lo que sugiere una fuerte cultura de actualización profesional. En el sureste, estados como Georgia, Carolina del Norte y Virginia también muestran un notable dinamismo en este ámbito.

En contraste, regiones rurales y del oeste montañoso presentan los niveles más bajos de interés, incluyendo estados como Utah, Idaho y Wyoming.

En conclusión, la educación para adultos se posiciona no solo como una herramienta para mejorar ingresos, sino como una estrategia integral de supervivencia profesional. La combinación de avances tecnológicos, presiones económicas y aspiraciones personales está redefiniendo el papel de la formación académica en la vida adulta.

A medida que más trabajadores reconsideran su futuro, todo indica que regresar a las aulas, físicas o virtuales, será cada vez menos la excepción y más la regla.

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