Por qué los casinos no tienen relojes: la explicación de los gerentes de Las Vegas

Entrar a un casino implica dejar atrás muchas referencias del mundo exterior. Entre luces, máquinas y mesas de juego, hay un detalle que suele repetirse en casi todos: la ausencia total de relojes.

Ya sea en complejos de lujo o en salas más pequeñas, los casinos comparten esta característica, lo que ha generado distintas teorías sobre el motivo detrás de esta decisión.

La teoría más conocida: perder la noción del tiempo

Una de las explicaciones más extendidas es que la falta de relojes busca que los jugadores pierdan la noción del tiempo.

Sin un punto de referencia visible, el entorno se convierte en una especie de espacio atemporal donde es más fácil quedarse jugando durante más tiempo del planeado.

Diversos análisis señalan que los jugadores tienden a permanecer más tiempo dentro del casino cuando no pueden medir cuánto llevan ahí, lo que también influye en el dinero que gastan.

Este efecto se refuerza con otra práctica común: la ausencia de ventanas o luz natural, lo que dificulta aún más percibir si es de día o de noche.

La visión de un exgerente de casino

Sin embargo, no todos coinciden con esa interpretación.

Bill Friedman, autor y exgerente de casinos en Las Vegas, asegura que esta característica no fue diseñada originalmente por los operadores, sino impulsada por los propios clientes.

Según explicó en una entrevista en 2024, los jugadores buscan desconectarse del mundo exterior.

“Los jugadores no quieren el tiempo. Están en un mundo de fantasía y escape”, afirmó.

Otra explicación: razones prácticas

Algunos operadores también rechazan la idea de que todo se trate de manipular el comportamiento de los jugadores.

Dan Nita, gerente de casino en Indiana, señaló que eliminar ventanas y depender de iluminación artificial permite controlar mejor el ambiente.

La luz natural, explicó, puede generar reflejos o deslumbramientos en pantallas, cartas y otros elementos del juego, lo que afectaría la experiencia.

Un diseño que se repite en todo el mundo

Más allá de las razones específicas, lo cierto es que la ausencia de relojes y luz natural se ha convertido en una constante en casinos de distintas partes del mundo.

Ya sea por estrategia, comodidad o preferencia del cliente, el resultado es el mismo: un espacio donde el tiempo parece detenerse.

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