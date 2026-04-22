Proteja sus inversiones financieras de las ‘Estafas de Confianza’

Ahora que la tecnología proporciona un acceso más fácil a las plataformas de inversión para que los neoyorquinos hagan crecer su dinero, es importante tener cuidado con los estafadores que utilizan medios sofisticados para aprovecharse de personas que buscan invertir su dinero.

Es por eso que mi oficina recién emitió una alerta al consumidor y una guía en línea para proteger a los neoyorquinos de las estafas proliferando en línea, conocida como confidence scams en inglés, o “estafas de confianza”; en la que los estafadores se hacen amigos de las víctimas bajo falsas promesas y convencerlos que hagan inversiones fraudulentas.

Los estafas de confianza suelen dirigirse a las víctimas a través de anuncios, redes sociales, apps de citas, o mensajes de texto no solicitados. Tras establecer una conexión, los estafadores suelen transferir la conversación a una plataforma de chat cifrada, como WeChat o WhatsApp, donde pueden proteger su identidad de las autoridades. Los estafadores después dedican mucho tiempo convenciendo a las víctimas que mantengan una relación personal cercana o mantengan una relación profesional con un asesor financiero de confianza.

Tras ganarse la confianza de sus víctimas, los estafadores les presentan una oportunidad de inversión o comercio, a menudo pidiendo que la víctima invierta en criptomonedas o monedas extranjeras. Para reforzar la apariencia de éxito, los estafadores pueden compartir capturas de pantalla falsas que muestran cuánto ha ganado en las plataformas comerciales; o enviar fotos de casas caras, joyas o automóviles lujosos que supuestamente posee. El estafador también puede remitir a las víctimas a sitios web fraudulentos que parecen pertenecer a un banco o empresa de inversión legítimos, pero con un nombre modificado.

A partir de ahí, se les hace creer a las víctimas que están obteniendo ganancias increíbles con la ayuda y la experiencia del estafador. Durante la estafa, las víctimas suelen ver aumentos en los saldos de sus cuentas. A cambio, las víctimas siguen confiando más en el estafador e invierten más fondos.

Después de que las víctimas depositen sumas sustanciales de dinero en la plataforma del estafador, la víctima pierde el acceso a sus fondos o se les pide que paguen por adelantado comisiones de retiro o impuestos falsos, con la promesa de que liberarán las ganancias de la inversión. Finalmente, los estafadores cortan el contacto con la víctima y le roban el dinero a sus víctimas.

Nuestra oficina le recomienda que los neoyorquinos sigan estos pasos básicos para evitar ser víctimas de estafas de confianza o cualquier otro tipo de fraude. Esto incluye sospechar de cualquiera que:

Le advierte que no le cuente a nadie sobre su relación con ellos ni sobre la oportunidad de inversión que le ofrecen.

Interfiere cuando su banco o empresa de corretaje cuestiona una transacción que le han ordenado realizar.

Evite transferir dinero, enviar criptomonedas o dar efectivo a desconocidos. Estas transacciones son irreversibles.

Le pide información financiera personal o fotografías privadas, que luego podrían usarse para extorsión.

Promete verlo en persona o por video, pero siempre encuentra una excusa para cancelar. Tenga en cuenta que las videollamadas pueden ser falsificadas.

Le indica que entregue dinero en efectivo o un cheque a un mensajero o repartidor, o que utilice un cajero automático de bitcoin.

Solicitudes para trasladar su conversación de texto y correo electrónico a WeChat, WhatsApp o otras plataformas encriptadas.

Consulte a un profesional legal o asesor financiero de confianza que pueda asesorarlos sobre oportunidades de inversión.

Desde el primer día de mi mandato, me comprometí a ayudar a quienes más necesitan ayuda, y mi oficina siempre está aquí para ayudar y proteger a los neoyorquinos de tales prácticas comerciales depredadoras como estafas de confianza. Los estafadores se esfuerzan al máximo para ganar la confianza de sus víctimas y convencerlos de que les envíe sus ahorros, arruinando las finanzas de sus víctimas. Animo a todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio, a mantenerse alerta y comunicarse con mi oficina, presentando una queja en línea o llamando al 1-800-771-7755, si usted o un ser querido se ve afectado por una de estas estafas.

Letitia James es la Fiscal General del Estado de Nueva York