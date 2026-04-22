Tavern on the Green lanza nuevo libro de cocina que lleva su legado culinario a casa 

El restaurante Tavern on the Green, uno de los destinos gastronómicos más icónicos de Nueva York, lanzó su nuevo libro “Tavern on the Green Cookbook”, una publicación que invita a los amantes de la cocina a recrear en casa la elegancia de su propuesta culinaria. El libro, editado por Simon & Schuster, está firmado por el chef ejecutivo Bill Peet.

La obra combina recetas de temporada, técnicas culinarias y relatos que ofrecen una mirada íntima al funcionamiento de este emblemático restaurante ubicado en Central Park. Organizado mes a mes, el libro refleja el ritmo natural de la cocina del restaurante, adaptándose a los cambios estacionales: desde platos reconfortantes de invierno hasta opciones ligeras de primavera y verano.

Uno de los elementos más emotivos del libro es el prólogo del legendario chef André Soltner, figura clave en la historia gastronómica neoyorquina y mentor de Peet, quien falleció en enero de 2026. Su participación convierte esta publicación en un homenaje significativo a su legado.

Foto: Cortesía Tavern on the Green

“El espíritu de Tavern on the Green siempre ha ido más allá de la comida; se trata de crear momentos y reunir a las personas”, señaló Peet. “Este libro refleja cómo cocinamos cada día, guiados por las estaciones y basados en técnicas clásicas. Espero que inspire a otros a recrear estas recetas en casa”.

El recetario incluye platos emblemáticos como los Jumbo Lump Crab Cakes (abajo), el Beef Brisket estofado en vino blanco, el tocino ahumado con maple y azúcar morena, y la popular ensalada de vegetales picados. Cada receta está diseñada con instrucciones claras y detalladas, equilibrando sofisticación y accesibilidad.

.Cortesía Tavern on the Green

Además de las recetas, el libro ofrece fotografías paso a paso, anécdotas detrás de la cocina, momentos históricos del restaurante y consejos para recibir invitados, inspirados en la experiencia del equipo al atender a más de 1,500 comensales cada Día de Acción de Gracias. También incluye reflexiones de figuras destacadas como Bryan Cranston, Michael Bloomberg y el chef David Burke.

Fundado en la década de 1870 como un redil de ovejas y convertido en restaurante en 1934, Tavern on the Green ha sido un referente cultural y gastronómico. Tras su restauración y reapertura en 2014 bajo nuevos propietarios, el espacio vive una nueva etapa sin perder su esencia.

El libro ya está disponible en librerías y plataformas digitales en todo el país.

Jumbo Lump Crab Cakes

Rinde: 4 porciones

Foto: Cortesía Tavern on the Green

Ingredientes:

¾ taza de pan rallado tipo panko, dividido

2 cucharadas de mayonesa

1 yema de huevo grande

Una pizca de pimienta de cayena (al gusto)

Sal kosher y pimienta blanca recién molida

225 g (8 oz) de carne de cangrejo jumbo, limpia de conchas

225 g (8 oz) de vieiras grandes (diver scallops), cortadas en cubos de ½ cm (ver nota)

1 cucharada de aceite de canola

Relish de manzana al curry (receta a continuación)

Preparación:

En un tazón mediano, mezclar ¼ de taza de panko con la mayonesa, la yema de huevo y la pimienta de cayena; sazonar ligeramente con sal y pimienta blanca. Incorporar suavemente el cangrejo y las vieiras, mezclando solo lo necesario para integrar.

Colocar la ½ taza restante de panko en un recipiente poco profundo y sazonar con sal y pimienta blanca.

Para ajustar el sazón antes de cocinar, tomar 1 cucharada de la mezcla, cubrirla con el panko sazonado y dorarla en una sartén con un poco de aceite hasta que esté bien cocida. Probar y ajustar la sazón de la mezcla cruda si es necesario.

Una vez corregido el sazón, formar 4 tortitas con la mezcla de cangrejo. Pasar cada una por el panko, cubriéndolas completamente.

Calentar el aceite en una sartén grande antiadherente a fuego medio. Cuando el aceite esté caliente, añadir las tortitas y cocinar de 4 a 5 minutos por lado, hasta que estén doradas y bien cocidas.

Retirar y colocar sobre un plato con papel absorbente. Servir calientes acompañadas del relish.