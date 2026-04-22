Tavern on the Green lanza nuevo libro de cocina que lleva su legado culinario a casa
La obra ofrece una mirada íntima al funcionamiento de este emblemático restaurante ubicado en Central Park
El restaurante Tavern on the Green, uno de los destinos gastronómicos más icónicos de Nueva York, lanzó su nuevo libro “Tavern on the Green Cookbook”, una publicación que invita a los amantes de la cocina a recrear en casa la elegancia de su propuesta culinaria. El libro, editado por Simon & Schuster, está firmado por el chef ejecutivo Bill Peet.
La obra combina recetas de temporada, técnicas culinarias y relatos que ofrecen una mirada íntima al funcionamiento de este emblemático restaurante ubicado en Central Park. Organizado mes a mes, el libro refleja el ritmo natural de la cocina del restaurante, adaptándose a los cambios estacionales: desde platos reconfortantes de invierno hasta opciones ligeras de primavera y verano.
Uno de los elementos más emotivos del libro es el prólogo del legendario chef André Soltner, figura clave en la historia gastronómica neoyorquina y mentor de Peet, quien falleció en enero de 2026. Su participación convierte esta publicación en un homenaje significativo a su legado.
“El espíritu de Tavern on the Green siempre ha ido más allá de la comida; se trata de crear momentos y reunir a las personas”, señaló Peet. “Este libro refleja cómo cocinamos cada día, guiados por las estaciones y basados en técnicas clásicas. Espero que inspire a otros a recrear estas recetas en casa”.
El recetario incluye platos emblemáticos como los Jumbo Lump Crab Cakes (abajo), el Beef Brisket estofado en vino blanco, el tocino ahumado con maple y azúcar morena, y la popular ensalada de vegetales picados. Cada receta está diseñada con instrucciones claras y detalladas, equilibrando sofisticación y accesibilidad.
Además de las recetas, el libro ofrece fotografías paso a paso, anécdotas detrás de la cocina, momentos históricos del restaurante y consejos para recibir invitados, inspirados en la experiencia del equipo al atender a más de 1,500 comensales cada Día de Acción de Gracias. También incluye reflexiones de figuras destacadas como Bryan Cranston, Michael Bloomberg y el chef David Burke.
Fundado en la década de 1870 como un redil de ovejas y convertido en restaurante en 1934, Tavern on the Green ha sido un referente cultural y gastronómico. Tras su restauración y reapertura en 2014 bajo nuevos propietarios, el espacio vive una nueva etapa sin perder su esencia.
El libro ya está disponible en librerías y plataformas digitales en todo el país.
Jumbo Lump Crab Cakes
Rinde: 4 porciones
Ingredientes:
¾ taza de pan rallado tipo panko, dividido
2 cucharadas de mayonesa
1 yema de huevo grande
Una pizca de pimienta de cayena (al gusto)
Sal kosher y pimienta blanca recién molida
225 g (8 oz) de carne de cangrejo jumbo, limpia de conchas
225 g (8 oz) de vieiras grandes (diver scallops), cortadas en cubos de ½ cm (ver nota)
1 cucharada de aceite de canola
Relish de manzana al curry (receta a continuación)
Preparación:
En un tazón mediano, mezclar ¼ de taza de panko con la mayonesa, la yema de huevo y la pimienta de cayena; sazonar ligeramente con sal y pimienta blanca. Incorporar suavemente el cangrejo y las vieiras, mezclando solo lo necesario para integrar.
Colocar la ½ taza restante de panko en un recipiente poco profundo y sazonar con sal y pimienta blanca.
Para ajustar el sazón antes de cocinar, tomar 1 cucharada de la mezcla, cubrirla con el panko sazonado y dorarla en una sartén con un poco de aceite hasta que esté bien cocida. Probar y ajustar la sazón de la mezcla cruda si es necesario.
Una vez corregido el sazón, formar 4 tortitas con la mezcla de cangrejo. Pasar cada una por el panko, cubriéndolas completamente.
Calentar el aceite en una sartén grande antiadherente a fuego medio. Cuando el aceite esté caliente, añadir las tortitas y cocinar de 4 a 5 minutos por lado, hasta que estén doradas y bien cocidas.
Retirar y colocar sobre un plato con papel absorbente. Servir calientes acompañadas del relish.