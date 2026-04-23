Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 23 al de 29 de abril

Ballet Hispánico presenta “Mujeres: Women in Motion”

La compañía Ballet Hispánico regresa al escenario del New York City Center del 23 al 26 de abril con Mujeres: Women in Motion, una temporada que celebra la creación coreográfica femenina y propone nuevas formas de narrar desde el cuerpo. En su segundo año consecutivo dedicado exclusivamente a coreógrafas, el programa reúne cuatro obras que dialogan con el presente a través de lenguajes diversos: Trança (Braid), de la brasileña Cassi Abranches; Reactor Antígona, de la coreógrafa cubana Marianela Boán; Línea Recta, de Annabelle Lopez Ochoa, y Otra Vez, Otra Vez, Otra Vez, de Stephanie Martinez. En el New York City Center (131 W 55th St, NYC). Boletos: https://www.nycitycenter.org/, llamando al (212.581.1212) o en taquilla.

Foto: Rachel Neville

Exhibición ‘HOLY BABBLE!’ examina el “trumpismo”

La escena artística de Nueva York recibe a “HOLY BABBLE!”, una provocadora instalación del artista contemporáneo The Suited Racer, que se presentará del 23 de abril al 2 de mayo en el Lower East Side (279 Broome). La propuesta transforma una galería en una capilla, con bancas, vitrales y un altar que recrean un espacio de culto para explorar el trumpismo como un sistema de creencias construido a partir de narrativa, repetición y espectáculo. En el centro de la obra se encuentra The Holy Babble!, un libro de edición limitada que imita la estructura de textos religiosos, con profecías y parábolas inspiradas en el lenguaje público de Donald Trump. La instalación es gratuita y abierta al público.Más información en: https://www.theholybabble.com.

Foto: Cortesía HOLY BABBLE!

Carlos Vives en el Radio City

El cantautor colombiano Carlos Vives trae a Nueva York su gira “Tour al Sol”, un viaje musical que, como su nombre lo indica, sigue el camino del sol, desde el primer rayo del amanecer, que simboliza la esperanza y los nuevos comienzos; pasando por el mediodía, lleno de energía y alegría en cada interpretación; hasta llegar al atardecer, cuando la nostalgia y la magia se apoderan del escenario. El show será un encuentro con la historia musical de Vives, incluyendo sus éxitos inolvidables como “La tierra del olvido”, que está celebrando 30 años de su lanzamiento. Además, el artista presentará su nuevo álbum, titulado “El último disco”. Viernes, 24 de abril a las 8:00pm en el Radio City Music Hall (1260 Sixth Avenue). Boletos: www.ticketmaster.

Foto: Juan Moore

Peloteros latinos en el Whitney Museum

Este 24 de abril, el Whitney Museum of American Art presentará el conversatorio “¡Peloteros! Latinos Shaping the Legacy of American Baseball”, en colaboración con Aspen Conexión y la Embassy of the Dominican Republic. El evento, que se realizará de 5:00 a 7:00 pm en el marco de Free Friday Nights, destacará el impacto de los latinos en el béisbol, con énfasis en la comunidad dominicana. Participarán figuras como Nelson Cruz, Francisco Cordero y Miguel Batista, junto a la embajadora María Isabel Castillo Báez. La conversación abordará el impacto cultural y económico de los latinos en el deporte, apoyada en un informe de Aspen-McKinsey. La jornada incluirá además música con DJ Bembona y recorridos por la Bienal 2026. La entrada es gratuita, pero requiere registro previo. Más información: https://whitney.org/

Cortesía Whitney Museum

“Step Afrika” en el Lehman Center

Este domingo 26 de abril, el Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) presenta a Step Afrika!, un show vibrante de ritmo y movimiento. Fundada por C. Brian Williams, la compañía es referente mundial del stepping, una disciplina que combina percusión corporal, danza africana y contemporánea. El espectáculo integra canto, humor y participación del público, creando una experiencia enérgica e inmersiva. Con giras en más de 60 países, Step Afrika! es embajadora cultural de Washington, D.C. Niños menores de 12 años entran gratis.A las 4:00 pm. Más información en lehmancenter.org o al 718-960-8833.

Foto: Cortesía

Concierto de Matute en el Ritz Theatre

Con 18 años de trayectoria, Matute se ha consolidado como uno de los proyectos más exitosos e influyentes dedicados a la música de los años 80 en México. Su propuesta ha convertido cada concierto en una experiencia colectiva que transporta a su “familia ochentera” a la década dorada del pop, el rock y la nostalgia, con un espectáculo lleno de energía, color y celebración. Ahora, con su nueva gira DISCO STEREO TOUR, Matute presenta la experiencia más ambiciosa de su carrera: una celebración de vida que recorrerá más de 19 países, y que este domingo 26 de abril, a las 8:00 pm, estará en el escenario del Ritz Theatre en Nueva Jersey (1148 E Jersey St, Elizabeth, NJ 07201). Boletos: https://www.ticketmaster.com/event/00006426CAC37F03.

Cortesía

Tributo a Willie Colón en SOB’s

El legendario trombonista Willie Colón será homenajeado con un concierto especial el martes 28 de abril a las 7:00 pm en SOB’s (204 Varick Street). La velada celebrará el legado de uno de los pioneros más influyentes de la salsa, cuya música marcó generaciones y transformó la escena latina en Nueva York y el mundo. El tributo contará con la participación del reconocido trombonista Jimmy Bosch y su Salsa Masters Group, quienes pondrán ritmo a una noche de baile, música en vivo, cena y bebidas. Bosch, quien compartió escenarios con Colón en giras internacionales, rendirá homenaje a su impacto artístico y cultural. Boletos en: https://kydlabs.com.

Foto: Cortesía

La “Dance Party” regresa al Bryant Park

La popular serie “Dance Party” vuelve por duodécimo año a Bryant Park el próximo miércoles 29 de abril, ofreciendo tres semanas de música y baile al aire libre. Hasta el 14 de mayo, cada miércoles y jueves desde las 6:00 pm, el público podrá aprender pasos básicos junto a instructores expertos frente a la icónica fuente del parque. A partir de las 7:00 pm, la pista se llena de energía con bandas en vivo que interpretan una variedad de estilos, desde salsa clásica, bachata y samba, hasta motown, swing y rock and roll. La serie, producida por Talia Castro-Pozo, culminará con un vibrante Festival de Salsa Cubana que celebra la herencia y el ritmo caribeño con agrupaciones galardonadas. Más información en: https://bryantpark.org.

Foto: Ryan-Muir

VIVIBOWL llega a Nueva York

El nuevo concepto gastronómico VIVIBOWL llegó a Manhattan con una propuesta fresca que fusiona sabores mexicanos y asiáticos en un formato fast-casual. Basado en la filosofía de “Rainbow Eating”, VIVIBOWL apuesta por platos coloridos y nutritivos que combinan granos de temporada, vegetales variados y proteínas de alta calidad, todo acompañado de salsas intensas y llenas de sabor. Entre sus opciones destacan el Tender Chicken Bowl y el Zesty Shrimp Bowl. El concepto fue desarrollado por un equipo global de chefs de diversas culturas, con el objetivo de transformar la comida saludable en un hábito diario accesible para el público urbano. Está ubicado en el 303 Park Ave S. Más información en: vivibowl.us.

Foto: Cortesía

Festival culinario “The Joy of Sake”

El 30 de abril, el Metropolitan Pavilion será el escenario de The Joy of Sake, la mayor degustación de sake del mundo fuera de Japón. El evento reúne a 492 sakes de nivel competitivo, incluyendo 293 etiquetas inéditas en Estados Unidos, junto a propuestas gastronómicas de restaurantes destacados como BondST, Sakagura, Insa y Sake No Hana. Los asistentes podrán explorar distintos estilos como daiginjo, ginjo y junmai, además de sakes premiados en la US National Sake Appraisal. También se incluyen productores locales como Brooklyn Kura y Dassai Blue, reflejando la expansión del sake artesanal en EE.UU. La experiencia se complementa con platillos inspirados en el sake como hamachi temaki, king salmon crudo y postres con matcha y sake. Más información y boletos en: www.joyofsake.com/newyork.

Foto: Cortesía “The Joy of Sake”

‘La llamada’ llega a Repertorio Español

El musical español ‘La llamada’, estará presentándose en Repertorio Español (138 East 27th Street), este sábado 25 y domingo 26 de abril, como parte del Teatro Fest 2026. La pieza teatral cuenta la historia de Susana y María, dos adolescentes de 17 años amantes del reguetón que pasan el verano en el campamento cristiano ‘La brújula’ en una zona montañosa. Durante su estancia en dicho campamento, Dios se le aparece a María cantando canciones de Whitney Houston. La llamada es un show con canciones originales y banda en vivo. Una comedia sobre la fe, la amistad, el primer amor, y la búsqueda de la identidad al ritmo del electro-latino. En español con subtítulos en inglés. Para más información y boletos, visite: https://repertorio.nyc.

Foto: Michael Palma Mir

En Broadway: Schmigadoon!

El Nederlander Theatre (208 W 41st St.) se llena de color, humor y melodías pegajosas con Schmigadoon!, el nuevo musical que aterrizó en Broadway como una carta de amor al teatro clásico, con ingeniosos toques contemporáneos. Inspirada en la creación de Lorne Michaels, la obra logra capturar la esencia de los grandes musicales de antaño, mientras juega con sus códigos para sorprender al público actual. Con un elenco de primera, liderado por Alex Brightman y Sara Chase, la historia sigue a Josh y Melissa, una pareja que accidentalmente llega a un pueblo mágico donde todos viven cantando y bailando. Lo que comienza como una situación absurda se convierte en una aventura divertida y encantadora, donde el amor verdadero es la única salida. La dirección y coreografía del ganador del Tony Christopher Gattelli aporta dinamismo y precisión, mientras que la música de Cinco Paul combina guiños a los clásicos con un estilo fresco y actual. Divertida, ingeniosa y visualmente deslumbrante, Schmigadoon! es un espectáculo que celebra el legado del Broadway dorado, evocando ese espíritu donde todo podía resolverse con una canción, pero con un guiño moderno que la hace irresistible. Por tiempo limitado. Boletos: https://schmigadoonbroadway.com.

Foto: Matthew Murphy and Evan Zimmerman

En Broadway: Fallen Angels

“Fallen Angels”, la famosa comedia de Noël Coward, ahora reimaginada bajo la dirección de Scott Ellis, acaba de estrenar en el Todd Haimes Theatre (227 West 42nd Street). Como gran atractivo de esta nueva puesta está su elenco de auténticas estrellas de cine, televisión y teatro. Encabezando el reparto están la ganadora del Tony Kelli O’Hara y la nominada al Oscar Rose Byrne, acompañadas por Tracee Chimo, Mark Consuelos, Christopher Fitzgerald y Aasif Mandvi. El resultado es un ensamble que combina carisma, experiencia y presencia escénica de alto nivel. La obra, una comedia brillante y provocadora sobre secretos, deseo y rivalidades entre dos parejas, conserva el ingenio mordaz de Coward mientras se siente actual. Su humor sofisticado, diálogos filosos y ritmo vertiginoso recuerdan la elegancia del teatro clásico de Broadway, pero con un pulso moderno que conecta con nuevas audiencias. La producción tendrá una temporada limitada hasta el 7 de junio. Boletos: https://www.roundabouttheatre.org.