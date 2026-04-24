EE.UU. reclasifica la marihuana medicinal: un cambio en la política de drogas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reclasificado oficialmente la marihuana como menos peligrosa, lo que marca un cambio importante en la política de drogas del país.

El Fiscal General Interino, Todd Blanche, cambió este jueves las clasificaciones de los productos que contienen marihuana y que están cubiertos por la Administración de Alimentos y Medicamentos o que han recibido una licencia estatal de marihuana medicinal. Pasarán de ser un narcótico de la Lista I, como la heroína, a un fármaco de la Lista III como el Tylenol con codeína.

Blanche también convocó una audiencia para considerar la reclasificación de toda la marihuana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a su gobierno el año pasado que iniciara el proceso de reclasificación, con el fin de aumentar el acceso y la investigación médica de la marihuana.

La marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal. A pesar de la prohibición federal, la mayoría de los estados de EE.UU. ha legalizado el uso médico o recreativo, y en muchos hay tiendas donde se puede comprar legalmente.

La promesa de Trump

“El Departamento de Justicia está cumpliendo la promesa del presidente Trump de ampliar el acceso de los estadounidenses a las opciones de tratamiento médico”, dijo Blanche en un comunicado anunciando el cambio.

“Esta acción de reprogramación permite la investigación sobre la seguridad y eficacia de esta sustancia, proporcionando en última instancia a los pacientes una mejor atención y a los médicos información más confiable”.

Según el anuncio, Blanche también ordenó que se celebrara una audiencia en junio como parte de un proceso de elaboración de normas para reclasificar toda la marihuana de manera más amplia.

Una vez que el cambio se publique en el Registro Federal, deberán pasar 30 días hasta que entre en vigor. Durante ese tiempo, se puede impugnar legalmente, lo cual se espera, y se puede bloquear la implementación durante meses o incluso años.

El presidente Donald Trump ordenó el año pasado iniciar el proceso de reclasificación. (Foto: Getty Images)

La orden de Blanche llega cinco días después de que Trump firmara una orden ejecutiva destinada a aumentar el acceso a drogas psicodélicas para tratamiento médico.

Desde 1970, Estados Unidos ha clasificado la marihuana como una sustancia controlada de la Lista I, lo que significa que posee un “alto potencial de abuso” y no tiene “ningún uso médico aceptado”.

Desde entonces, muchos estados han promulgado sus propias leyes para relajar las restricciones a la marihuana.

Eso ha creado un mosaico de regulaciones del cannabis, y también un dolor de cabeza para las empresas de marihuana que todavía tienen que seguir las leyes fiscales y bancarias federales.

Cambio “simbólico”

La administración del presidente Joe Biden inició una revisión de la clasificación de la marihuana en 2022 y, aproximadamente un año después, el Departamento de Salud de Estados Unidos recomendó un cambio por primera vez.

En 2024, la Administración de Control de Drogas (DEA) solicitó audiencias, pero luego estas se pospusieron indefinidamente.

El cambio de Trump es mayormente “simbólico”, dijo Morgan Fox, de la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de Marihuana (Norml).

Muchos estados del país han promulgado sus propias leyes para atenuar las restricciones a la marihuana. (Foto: Getty Images)

Más de dos tercios de los estadounidenses apoyan la legalización total del cannabis, según Fox, quien dijo que cambiar la clasificación abrirá la puerta a que los responsables políticos consideren seriamente el levantamiento de las restricciones.

“Sacarlo de esa clasificación nos permite tener conversaciones políticas que no comienzan y terminan con esa definición”, dijo Fox. “Muchos responsables políticos siguen recurriendo a eso, y realmente ni siquiera discutirán el tema mientras el cannabis esté en el Anexo I”.

Fox, sin embargo, dijo que su grupo y otros activistas continuarán presionando para la legalización federal completa.

“La verdadera solución al problema consiste en desclasificar el cannabis a nivel federal, no simplemente trasladarlo a la Lista III, y, posteriormente, comenzar a modificar las leyes mediante mecanismos regulatorios que ofrezcan orientación, de modo que podamos lograr cierta uniformidad”, dijo Fox.

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