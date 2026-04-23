Exhiben imágenes del cadáver de Maradona por primera vez en nuevo juicio en Argentina

Diego Armando Maradona tenía el estómago “como un globo”, dijo este jueves un testigo en el juicio por la muerte del astro en 2020, mientras se exponían imágenes de su cadáver por primera vez en este segundo proceso, luego de que el primero se anulara en 2025.

“Estaba muy edematizado, con la cara muy hinchada, los miembros edematizados, abdomen globuloso. Era como un globo”, describió así a Maradona ante el tribunal el médico Juan Carlos Pinto, que llegó con la ambulancia a la casa del ídolo el día de su muerte, el 25 de noviembre de 2020.

Durante la nueva audiencia del proceso que se desarrolla en los tribunales de San Isidro, unos 30 km al norte de Buenos Aires, se expusieron imágenes y un video de 17 minutos que mostraban la habitación y el cuerpo sin vida del exfutbolista.

Filmado por la policía científica, el video mostraba al ’10′ en pantalón corto y con una camiseta deportiva levantada, que permitía observar un estómago brutalmente hinchado.

Murió en un lugar no apto

Policías y médicos que declararon el jueves subrayaron que la casa y la habitación donde Maradona debía pasar su convalecencia no se veía adecuada para esa tarea.

“No había desfibrilador, oxígeno, nada. Dentro de la habitación no había elementos para decir que el paciente estaba en internación domiciliaria”, remarcó Pinto.

“Lo vi como una habitación normal, no como un lugar de tratamiento de una persona. Como una habitación de mi casa”, dijo antes que Pinto el subcomisario Lucas Farias, uno de los policías que acudieron al lugar ese fatídico día de noviembre.

Muerte de Maradona: la casa donde falleció, en la mira de la Justicia



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Todos los acusados, si bien con diferentes estrategias, claman inocencia. Se enfrentan a penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Un primer juicio en 2025 fue anulado tras más de 20 audiencias en medio de un escándalo porque una jueza participaba de un documental clandestino sobre el proceso, con ella misma como protagonista. Tras la polémica, fue destituida.

El segundo juicio contará con unos 120 testigos y, a razón de dos audiencias por semana, se espera que se prolongue al menos hasta julio.

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