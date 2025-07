Estrenan documental sobre el juicio anulado por la muerte de Diego Maradona

A casi cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, la serie documental Maradona, el juicio que no fue se sumerge en uno de los capítulos más oscuros y menos explorados del mito maradoniano: los días finales, la causa judicial y las responsabilidades médicas que quedaron sin saldar.

Con una investigación minuciosa y un enfoque periodístico, la producción ofrece un retrato estremecedor del entorno que rodeó al ídolo en sus últimas semanas de vida.

Dirigida por el periodista y documentalista argentino Javier Diment, la serie se apoya en material inédito, entrevistas exclusivas, registros de archivo y audios filtrados que reconstruyen no solo los hechos, sino también el clima de abandono, tensión y negligencia que se vivía puertas adentro.

¿Quién cuidaba a Maradona? ¿Qué rol jugó su entorno más cercano? ¿Por qué la causa por homicidio culposo terminó archivada sin culpables? Las preguntas resuenan con fuerza a lo largo de cada episodio.

El documental no busca beatificar ni demonizar: apunta a desentrañar el funcionamiento de una red de intereses cruzados -médicos, legales, familiares y económicos- que convirtió la muerte de Maradona en una trama digna de novela negra.

La figura de Leopoldo Luque, el médico personal investigado por mala praxis, reaparece en testimonios crudos. También tienen lugar las voces de sus hijas, sus abogados, periodistas que siguieron el caso y especialistas en medicina legal.

Detalles del documental de Maradona

Con una narrativa sobria y una estética que evita el golpe bajo, Maradona, el juicio que no fue se diferencia de otras producciones centradas en la gloria deportiva del Diez.

Aquí el foco está puesto en su fragilidad, en la desprotección y en la maquinaria que lo rodeaba cuando ya no jugaba ni en la cancha ni en la vida. En ese sentido, funciona también como una metáfora del destino de muchos ídolos populares en la Argentina: abandonados por el mismo sistema que antes los veneraba.

La serie se estrena este jueves en la plataforma de streaming DGO y promete despertar nuevas discusiones. No solo sobre el final de Maradona, si no, sobre todo, sobre el lugar que ocupan la justicia, los afectos y el poder cuando la vida de alguien ya no puede ser reparada.

Porque, aunque el juicio no haya sido, las preguntas siguen ahí. Y el dolor, lejos de apagarse, crece día a día.

Seguir leyendo:

Anulan juicio por la muerte de Diego Maradona por “falta de objetividad” de la jueza encargada

Acusan al médico de Maradona de mentir sobre la última operación al astro argentino y falsificar el informe

Dalma Maradona ofreció duro testimonio sobre lugar donde falleció su padre: “Había olor a pis”