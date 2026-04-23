Historias de supervivencia, identidad y migración en el Havana Film Festival New York

Nueva York se prepara para recibir una de las citas culturales más esperadas por la comunidad latina. Del 1 al 7 de mayo, el Havana Film Festival New York (HFFNY) regresa en su 26ª edición, reafirmando su lugar como una de las plataformas más influyentes para el cine latinoamericano en Estados Unidos.

Con más de 30 películas provenientes de América Latina, el Caribe y comunidades latinas en el país, el festival ofrece una programación diversa que invita al público a explorar temas profundamente actuales como la identidad, la migración, la memoria, la justicia social y la pertenencia. Más que una vitrina cinematográfica, el HFFNY se posiciona como un espacio de encuentro donde el arte se convierte en vehículo de reflexión colectiva.

En esta edición, 19 producciones competirán por el Premio Havana Star, reconociendo lo mejor en categorías como Mejor Película, Dirección, Guión y Documental. Este reconocimiento no solo destaca la excelencia artística, sino que también reafirma el compromiso del festival con el impulso de voces emergentes y la consolidación de cineastas ya establecidos dentro del panorama latino.

La directora artística del festival, Diana Vargas, subraya precisamente ese espíritu de diálogo que define al HFFNY.

“En el programa de este año, el Havana Film Festival New York busca no sólo presentar algunas de las películas más relevantes y premiadas, sino también abrir espacios de diálogo. Programas como Cinema of Belonging: Jewish Stories from Latin America reúnen historias de cineastas de herencia judía de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y las comunidades latino-judías en Estados Unidos, que reflexionan sobre identidad, memoria y pertenencia. Asimismo, ‘Ella en el lente’ propone, a través de las directoras y de historias de mujeres, una conversación urgente sobre lo femenino, aquello que nos define, nos cuestiona y también nos agrede”, subrayó.

Una apertura que refleja la realidad venezolana

El festival abre el 1 de mayo en el DGA Theater con el estreno en Nueva York de “Aún es de noche en Caracas”, dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugás, una elección que no es casual y que conecta directamente con las realidades que atraviesan muchas comunidades latinoamericanas en Estados Unidos.

Basada en la novela de Karina Sainz Borgo, la película retrata la experiencia de supervivencia, desplazamiento y pérdida en medio de las protestas venezolanas de 2017. A través de la historia de Adelaida, interpretada por Natalia Reyes, se construye un relato íntimo sobre el desarraigo, la violencia y la incertidumbre.

Más allá de su valor cinematográfico, la cinta dialoga con la experiencia de la diáspora venezolana, una de las más significativas en la región, y con las historias de migración que hoy forman parte del tejido social de ciudades como Nueva York. En ese sentido, la elección de esta película para inaugurar el festival refuerza el papel del cine como espejo de realidades urgentes y como puente entre quienes viven esas historias y quienes las observan desde la distancia.

Más que cine: un espacio de encuentro

Además de las proyecciones en sedes emblemáticas como el DGA Theater y el Quad Cinema, el HFFNY apuesta por una programación paralela de paneles, conversaciones y encuentros con cineastas que enriquecen la experiencia del público y fomentan el intercambio cultural.

“El Regresado”, una producción entre Cuba y Colombia, será parte de la cartelera./Cortesía HFFNY

Programas especiales como Latin Beats on Screen y homenajes a instituciones como la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) y la Fundación Universidad del Cine (FUC), junto al reconocimiento al cineasta Manuel Antín, reflejan una curaduría que mira tanto al presente como al legado del cine latinoamericano.

En un momento en el que las narrativas sobre identidad, migración y pertenencia ocupan un lugar central en el debate cultural, el festival se consolida como un puente entre culturas, generaciones y experiencias diversas.

“Este festival es una oportunidad para conectar comunidades a través del cine, celebrar nuestras historias y abrir espacios para conversaciones que reflejen la diversidad y complejidad de nuestras experiencias”, señaló Vargas.

Con una programación que combina arte, reflexión y comunidad, el Havana Film Festival New York no solo proyecta películas: proyecta realidades, cuestiona miradas y reafirma el poder del cine como herramienta de transformación cultural.

Para un agenda completa de películas y eventos, visite: www.HFFNY.com