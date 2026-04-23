Nueva York: pronóstico del tiempo para este jueves 23 de abril

¿Qué ropa deberías usar para salir este jueves en Nueva York? El pronóstico del clima para las siguientes horas en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) y una mínima de 52 grados Fahrenheit (11ºC). Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir rondará los 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

¿Lloverá? Intuimos que ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 6% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 12% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 8.08 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:06 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:44 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 46 y los 64 grados Fahrenheit (8 y 18ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 8% por la mañana, 25% por la tarde y 8% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.